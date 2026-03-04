Deportes Tolima cae ante O’Higgins: el cupo a fase de grupos se definirá en Ibagué

El Deportes Tolima disputó el encuentro de ida correspondiente a la fase tres de la Copa Libertadores de América frente al Club Deportivo O’Higgins. El compromiso internacional se llevó a cabo durante la noche de este miércoles 4 de marzo en las instalaciones del Estadio Codelco El Teniente, ubicado en la ciudad de Rancagua, Chile.

El representante del fútbol colombiano accedió a esta instancia del torneo tras superar al Deportivo Táchira de Venezuela en la fase previa.

En dicha llave, el cuadro tolimense registró un triunfo de un gol por cero en condición de visitante y una derrota por el mismo marcador en el estadio Manuel Murillo Toro. La paridad en el global derivó en una definición por cobros desde el punto penal, la cual finalizó con un saldo de tres a cero a favor del plantel pijao.

Por su parte, el conjunto chileno llegó a esta ronda tras enfrentar al club Bahía de Brasil en la fase dos. La serie registró una victoria local por la mínima diferencia en Rancagua y una derrota por dos a uno en territorio brasileño. La clasificación de O’Higgins también se definió mediante la ejecución de los tiros desde los 11 pasos, culminando con un resultado de cuatro a tres.

El desarrollo del compromiso en territorio chileno comenzó con un esquema táctico cerrado, con ambas escuadras a la expectativa de los movimientos del rival.

La planificación del visitante presentó un percance de manera prematura sobre el minuto 6 de la etapa inicial. La lesión del atacante Edward López obligó a realizar la primera sustitución, permitiendo el ingreso de Kelvin Flórez al terreno de juego.

Tras esta modificación, el Deportes Tolima registró una producción ofensiva que se extendió hasta el minuto 37, lapso en el cual contabilizó tres remates directos a la portería local. No obstante, la estructura del equipo sufrió una variante nuevamente, cuando Flórez cometió una infracción en una disputa por el balón. El jugador elevó su pierna e impactó la cabeza de Alan Robledo, acción que el juez central sancionó con tarjeta roja directa.

La expulsión dejó al equipo colombiano con diez hombres a ocho minutos de finalizar la primera etapa. A su vez, el impacto obligó a la sustitución de Robledo por lesión, permitiendo el ingreso de Nicolás Garrido.

Pese a los intentos de reestructuración táctica del cuadro visitante, el equipo chileno capitalizó la superioridad numérica. En el octavo minuto de adición de la primera mitad, Francisco González capturó un rebote en el área y ejecutó un remate que estableció el uno a cero antes del descanso.

Para la etapa complementaria, con el marcador en contra y la desventaja de jugadores, el Deportes Tolima implementó un bloque defensivo.

Durante los segundos 45 minutos, el equipo contuvo los avances del rival e hizo tres cambios adicionales. O’Higgins mantuvo el dominio de las acciones hasta el minuto 81, momento en el que el jugador Felipe Orgaz recibió una segunda tarjeta amarilla tras una falta sobre el extremo Jersson González.

Con diez jugadores en ambos bandos, la última acción ofensiva del Tolima se generó mediante la pelota quieta, sin lograr la igualdad en el marcador. El partido de vuelta, que otorgará un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, se disputará el próximo miércoles 11 de marzo en el estadio Manuel Murillo Toro.