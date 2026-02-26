Deportes Tolima sacó a Táchira pero sudó frío en Copa Libertadores: ya tiene próximo rival

Deportes Tolima eliminó por penales a Deportivo Táchira, en Ibagué, y se clasificó a la tercera fase de la Copa Libertadores 2026. No fue un partido fácil para el vinotinto y oro; de hecho, acarició la desgracia ante su público.

Cabe recordar que en la ida, Tolima le ganó 1-0 a Táchira en Venezuela. Con esa ventaja, el equipo de Lucas González esperaba cerrar con tranquilidad en Ibagué. Sin embargo, se llevó una sorpresa en el cierre.

Este jueves, el reloj marcaba 90+4′ en Ibagué y Deportivo Táchira tuvo un penal a favor. Luis Cariaco González cambió por gol la pena máxima, empató la llave 1-1 y con esa paridad se fueron a la definición directa desde el punto penal.

Gol de Deportivo Táchira



Cariaco González iguala la serie, cumple con la inexorable ley del ex y por ahora hay penales en Ibagué



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/S1SU5oNHGs — ESPN Colombia (@ESPNColombia) February 27, 2026

Tolima sacó a Táchira por penales

Sin embargo, Deportivo Táchira no pudo aprovechar el impulso anímico que tuvo sobre el cierre y se quedó sin opciones. Deportes Tolima se impuso por penales con un contundente 3-0 y avanzó con su público a favor a la tercer fase de la Copa Libertadores.

😳 UNA SECUENCIA INSÓLITA EN UNA DEFINICIÓN POR PENALES



❌ Rovira (Tolima) y Pollero (Táchira) se resbalaron y erraron



🇨🇴 Tras el 1-1 en el global, Tolima se impuso 3-0 en la tanda y se clasificó a la Fase 3



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Clrm6oJOCM — SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2026

Así las cosas, el equipo colombiano asegura como mínimo su presencia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Es decir, aunque tenga como objetivo principal acceder a la zona de grupos de Libertadores, ya tiene torneo Conmebol fijo.

Lucas González da un gran paso como entrenador del Deportes Tolima. A pesar del susto sobre el final, los penales le sonrieron a él y a sus dirigidos para seguir en carrera por la fase de grupos de la Libertadores.

Deportivo Táchira quedó eliminado de la Copa Libertadores, ante Tolima, por penales. Foto: Jorge A Cuéllar/Colprensa

¿Contra quién jugará Deportes Tolima en la fase 3 de la Copa Libertadores?

Contra Club Deportivo O’Higgins de Chile. Estos vienen de dar un golpe de autoridad en la Copa Libertadores, dejando por fuera y en fase 2 al Bahía de Brasil.

Deportes Tolima encarará contra O’Higgins una llave importante en la ronda previa del torneo continental de clubes más importante de Sudamérica.

Datos generales de quedó el partido Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira

Marcador final : Deportes Tolima 0 (1) - (1) 1 Deportivo Táchira (penales 3-0 a favor de Tolima)

: Deportes Tolima 0 (1) - (1) 1 Deportivo Táchira (penales 3-0 a favor de Tolima) Fecha : 26 de febrero de 2026 - vuelta de la fase 2 en Copa Libertadores

: 26 de febrero de 2026 - vuelta de la fase 2 en Copa Libertadores Estadio : Manuel Murillo Toro de Ibagué

: Manuel Murillo Toro de Ibagué Alineaciones:

Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Carlos Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández; Juan Pablo Nieto, Brayan Rovira, Kelvin Javier Florez, Edwar López, Adrián Parra; Juan Pablo Torres. DT: Lucas González.

Deportivo Táchira: Jesus Camargo; Delvin Alfonzo, Guillermo Fratta, Juan David Sanchez, Pablo Camacho; Carlos Calzadilla, Agustín Pérez Siri, Carlos Sosa, Adalberto Peñaranda, Franco Jose Provenzano; Rodrigo Pollero. DT: Álvaro Recoba