Boca Juniors vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

Boca Juniors recibirá a Real Cartagena, en el marco de la fecha 12 de la Primera B, el próximo viernes 27 de marzo a partir de las 15:00 horas, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Así llegan Boca Juniors y Real Cartagena

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors sacó un empate por 3 en su visita a Patriotas FC. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 8 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena viene de derrotar a U. Magdalena con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad e igualó en 3 encuentros. Anotó 9 goles y le han convertido 4 en su arco.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otros 3. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (6 PG - 4 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 26 11 8 2 1 11 2 Quindío 24 11 7 3 1 9 3 Real Cartagena 22 11 6 4 1 10 4 U. Magdalena 20 10 6 2 2 6 13 Boca Juniors 10 11 2 4 5 -4

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 13: vs Atlético FC: 31 de marzo - 17:45 horas

Fecha 14: vs Independiente Yumbo: 12 de abril - 15:00 horas

Fecha 15: vs Inter de Palmira: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 13: vs Quindío: 31 de marzo - 19:00 horas

Fecha 14: vs Patriotas FC: 13 de abril - 16:00 horas

Fecha 15: vs Barranquilla FC: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Boca Juniors y Real Cartagena, según país