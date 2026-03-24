Fútbol - Colombia - Segunda División

Boca Juniors vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

La previa del choque de Boca Juniors ante Real Cartagena, a disputarse en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el viernes 27 de marzo desde las 15:00 horas.

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24 de marzo de 2026, 8:03 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Boca Juniors recibirá a Real Cartagena, en el marco de la fecha 12 de la Primera B, el próximo viernes 27 de marzo a partir de las 15:00 horas, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Así llegan Boca Juniors y Real Cartagena

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors sacó un empate por 3 en su visita a Patriotas FC. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 8 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena viene de derrotar a U. Magdalena con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad e igualó en 3 encuentros. Anotó 9 goles y le han convertido 4 en su arco.

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Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otros 3. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (6 PG - 4 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira261182111
2Quindío24117319
3Real Cartagena221164110
4U. Magdalena20106226
13Boca Juniors1011245-4

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 13: vs Atlético FC: 31 de marzo - 17:45 horas
  • Fecha 14: vs Independiente Yumbo: 12 de abril - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Inter de Palmira: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 13: vs Quindío: 31 de marzo - 19:00 horas
  • Fecha 14: vs Patriotas FC: 13 de abril - 16:00 horas
  • Fecha 15: vs Barranquilla FC: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Boca Juniors y Real Cartagena, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas