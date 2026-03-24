Boca Juniors vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

Boca Juniors recibirá a Real Cartagena, en el marco de la fecha 12 de la Primera B, el próximo viernes 27 de marzo a partir de las 15:00 horas, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.
Así llegan Boca Juniors y Real Cartagena
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B
Boca Juniors sacó un empate por 3 en su visita a Patriotas FC. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 8 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.
Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B
Real Cartagena viene de derrotar a U. Magdalena con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad e igualó en 3 encuentros. Anotó 9 goles y le han convertido 4 en su arco.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otros 3. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.
El local se ubica en el décimo tercer puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (6 PG - 4 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|26
|11
|8
|2
|1
|11
|2
|Quindío
|24
|11
|7
|3
|1
|9
|3
|Real Cartagena
|22
|11
|6
|4
|1
|10
|4
|U. Magdalena
|20
|10
|6
|2
|2
|6
|13
|Boca Juniors
|10
|11
|2
|4
|5
|-4
Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 13: vs Atlético FC: 31 de marzo - 17:45 horas
- Fecha 14: vs Independiente Yumbo: 12 de abril - 15:00 horas
- Fecha 15: vs Inter de Palmira: 18 de abril - 15:30 horas
Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 13: vs Quindío: 31 de marzo - 19:00 horas
- Fecha 14: vs Patriotas FC: 13 de abril - 16:00 horas
- Fecha 15: vs Barranquilla FC: 18 de abril - 15:30 horas
Horario Boca Juniors y Real Cartagena, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas