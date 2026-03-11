Atlético Nacional no tiene para nada feliz a su afición en las últimas semanas. Después de lo que fue la eliminación de Copa Sudamericana, algo en la relación se rompió entre las partes.

Afortunadamente, en la noche del martes, el equipo verde logró una victoria de manera categórica ante Junior de Barranquilla en condición de visita. Un resultado de 0-4 que le dio un respiro a los de Diego Arias.

Junior vs. Nacional, por Liga BetPlay 2026-I Foto: Colprensa

A pesar de que todo fue bueno con base en el resultado obtenido, después de la rueda de prensa postpartido las redes sociales se abalanzaron para criticar al club por decisiones que tomaron en la previa del juego.

Según lo manifestado por el entrenador, David Ospina transitó por un cuadro viral. Dicho percance no le permitió jugar, a pesar de haber viajado con el grupo a Barranquilla.

En su lugar, quien estuvo en el arco fue Harlen Castillo, pero en caso de que este se hubiese lesionado, no había suplente que lo reemplazara. Justo ahí es que radicó el malestar en contra de Atlético Nacional.

Críticas a Arias y todo Nacional

En la atención a medios oficial tras el partido, el DT Arias fue consultado por la ausencia de Ospina, aun cuando se le había visto en la lista de convocados vs. Junior.

“Intentaba recuperarse de un cuadro viral y no pudo”, fue una de las primeras frases que soltó el entrenador a cargo de la plantilla.

Impresentable desde todo punto de vista esto que pasó con Ospina. No puede ser que el equipo más grande del país haya jugado un partido sin arquero suplente todo porque “estaban esperando que se recuperara”. Para eso no compraron un arquero en Enero ? @nacionaloficial https://t.co/KoCoost6Fw pic.twitter.com/h3zhyGbsz7 — Kelly Bilbao Alvarez (@kellybilbao28) March 11, 2026

“El departamento médico consideró que no actuara, para no correr riesgos con algo peor. Se decidió que no participara en el juego”, señaló de lo decidido a última hora en la interna del verdolaga.

Con el resultado a favor, habló de las bondades de quien tomó el lugar de Ospina: “Afortunadamente tenemos a ‘Chipi’, que en el momento que el equipo lo necesita aparece, fruto de su trabajo y compañero de equipo”.

Dardos caen por lo de Ospina

A principios del 2026 Atlético Nacional contrató a Kevin Cataño, de 22 años y con una gran proyección tras haber sido figura en su estancia con Real Cundinamarca.

Dicho elemento no ha tenido su debut en el verde y, por situaciones como la más reciente, es que se cuestiona la afición la razón de contratarlo, si igual se le iba dar continuidad a los experimentados así tuvieran complicaciones médicas.

David Ospina, arquero y capitán de Atlético Nacional Foto: Long Visual Press/Universal Imag

“¿Cómo vas a esperar que Ospina se recupere en vez de llevar a Cataño de suplente?“, reclamó un aficionado en redes sociales.

“¿Hasta cuándo van a dejar que Arias se deje mandar de las vacas sagradas?“, cuestionó otro.

Citando el video donde el técnico Arias habla de lo sucedido ante Junior, otro dijo: “Impresentable desde todo punto de vista esto que pasó con Ospina”.

“No puede ser que el equipo más grande del país haya jugado un partido sin arquero suplente todo porque “estaban esperando que se recuperara”. ¿Para eso no compraron un arquero en enero?“, reclamó enérgico.