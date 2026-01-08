Atlético Nacional anuncia dos refuerzos de lujo: portero para competirle a Ospina y joya desde liga extranjera

Este jueves, 8 de enero de 2025, Atlético Nacional confirmó a dos jugadores que venían sonando desde hace semanas para llegar al cuadro verdolaga. Uno es el extremo Nicolás Rodríguez y el otro el portero Kevin Cataño.

Nacional usó sus redes sociales para comunicar los refuerzos de Rodríguez y Cataño. Se unen al verde de cara a un 2026 retador, donde además de las competencias locales, encararán la Copa Sudamericana.

¿Nicolás Rodríguez, el reemplazo de Marino Hinestroza en Atlético Nacional?

Rodríguez tiene 21 años y se desempeña como extremo derecho en su posición natural. Está avaluado en aproximadamente 1 millón de euros, y llega en cesión a Nacional hasta diciembre de 2026. Su club es Orlando City de la MLS, donde tiene vínculo hasta diciembre de 2027.

Para muchos, es el reemplazo de Marino Hinestroza. Cabe recordar que este último es figura en Atlético Nacional, pero sus buenas actuaciones allí lo han colocado como transferencia casi segura a Boca Juniors u otro club extranjero. Las próximas semanas serán claves.

“En el año 2025, Nicolás dio un importante salto en su carrera al llegar al fútbol internacional, compitiendo en la MLS, torneo en el que disputó 14 partidos y logró anotar un gol, experiencia que fortaleció su crecimiento deportivo y personal”, escribió Nacional sobre la llegada de Rodríguez.

Y añadió: “Con juventud y ambición, Nicolás Rodríguez busca aportar a nuestra institución todo lo aprendido en el fútbol del exterior y en sus inicios como profesional en Colombia, con el objetivo de consolidarse y contribuir a los objetivos del conjunto Verdolaga en la temporada 2026”.

Kevin Cataño, el portero que llega a hacerle competencia a David Ospina

Kevin Cataño, de 22 años, es un resonado guardameta que viene de ser figura con Real Cundinamarca en el Torneo BetPlay 2025-ll. Él y su equipo llegaron a la final del clausura, pero perdieron con Cúcuta y quedaron otro año en la B colombiana.

Pero más allá de que Cataño y Real Cundinamarca no ascendieran, las actuaciones del joven guardameta despertaron el interés de varios clubes por hacerse con su fichaje. Al menos así lo reportó la prensa en las últimas semanas.

Sin embargo, Cataño se decantó por Atlético Nacional y ahora llega al verde para tratar de ganarse un lugar y hacerle competencia al experimentado David Ospina.

Todo apunta a que el proyecto 2026 de Nacional será guiado por el técnico Diego Arias, quien quedó como interino desde la salida de Javier Gandolfi y es un viejo conocido en la casa que en poco tiempo ganó la Copa BetPlay 2025.