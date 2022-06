Johnny Depp y Amber Heard | Suspenden sesión de deliberación: ¿cuándo se conocerá el veredicto final?

Cientos de personas siguen de cerca el avance de uno de los juicios más polémicos de Hollywood, que se esperaba tuviera una conclusión este martes 31 de mayo. Desde el pasado 11 de abril, la expareja conformada por los actores Johnny Depp y Amber Heard, ha acudido a los tribunales de Fairfax, en Virginia, donde se espera dar claridad sobre el juicio por difamación que está en curso.

Es de recordar que el primero en demandar fue Depp, quien acusó a su exesposa de haber arruinado su reputación, mencionándolo implícitamente en un artículo que fue publicado en el diario The Washington Post, donde la actriz se refería a la violencia doméstica de la que fue víctima. Como compensación al presunto declive que este escándalo provocó en su carrera, Depp presentó la querella por 50 millones de dólares.

Ante esta acusación, Heard hizo lo propio e interpuso una contrademanda por 100 millones de dólares, alegando que tiene razón en sus afirmaciones y que padeció violencia y abusos por parte de su exmarido.

El juicio ha entrado en su recta final y, de hecho, quienes han estado atentos a las transmisiones en vivo desde los tribunales y –por supuesto– los actores y su equipo de abogados esperaban que en la tarde este martes 31 de mayo se conociera el veredicto final.

Sin embargo, el jurado que tiene en sus manos la decisión en el caso Depp vs. Heard no logró un acuerdo con respecto a las acusaciones en cuestión. Según informó la AFP, las deliberaciones de los miembros del jurado (cinco hombres y dos mujeres) iniciaron el pasado viernes, luego de más de un mes de declaraciones en el tribunal de Fairfax.

Las declaraciones de los demandantes y testigos, transmitidas en directo por televisión, revelaron detalles crudos sobre la vida en común de los dos actores.

Al terminar la jornada de este martes, tras nueve horas de discusión, no se determinó alguna decisión, por lo cual se suspendieron las deliberaciones y se retomarán este miércoles 1.° de junio, sobre las nueve de la mañana (hora local) de Virginia.

La decisión final será anunciada por la jueza del caso Penny Azcarate, desde los tribunales que han sido el escenario de momentos curiosos y declaraciones desconcertantes, los cuales son replicados masivamente en internet y redes sociales.

Aunque no hay claridad sobre si los actores acudirán a este encuentro final, se presume que ninguno estará presente en el momento del veredicto. Por su parte, una portavoz de Amber Heard aseguró a la AFP que no podía confirmar si la actriz podrá asistir.

Por su parte, Johnny Depp viajó al Reino Unido para participar, domingo y lunes, en dos conciertos del cantante británico Jeff Beck.

Con respecto al veredicto, un artículo de El País precisó que al ser un caso civil y no penal no se podrá sentenciar si alguien es culpable o inocente, puesto que no hay denuncia de algún tipo de delito. En este sentido, la decisión del jurado será establecer si efectivamente el artículo en cuestión (publicado en ‘The Washington Post’) provocó una afectación en la carrera de Johnny Depp y, por ende, merece la compensación equivalente.

Vale mencionar que Depp asegura que fueron precisamente las acusaciones de Heard las que le costaron varios contratos de trabajo, entre ellos la sexta entrega de Piratas del Caribe, la saga de películas en la que fue protagonista y marcó significativamente su carrera.

Los espectadores, y los actores también, deberán esperar unas horas más antes de saber en qué terminará esta historia que ha estado en el ojo público, como si de una telenovela se tratase.