Margot Robbie estará en ‘Piratas del Caribe’; ¿participará Johnny Depp?

Sigue en vilo la participación de Johnny Depp en las próximas producciones de Piratas del Caribe. Sin embargo, mientras avanza el juicio que involucra al mencionado actor, Disney Plus recordó que la historia de los temidos piratas dará la bienvenida a Margot Robbie, quien protagonizará la sexta entrega de esta serie.

La noticia se dio en medio de una entrevista para el medio The Sunday Times, en la que el productor de Piratas del Caribe, Jerry Bruckheimer, confirmó dos nuevos proyectos de la historia. Por el momento no se ha especificado si estas serían películas o series, pero sí se afirmó que Robbie entraría al mundo de los piratas más conocidos y aclamados de estos tiempos.

“Sí. Estamos hablando con Margot Robbie. Estamos desarrollando dos guiones de ‘Piratas’, uno con ella y uno sin ella”, confirmó Bruckheimer, sobre los dos proyectos en camino.

Entre tanto, cuando se le preguntó al productor de Piratas del Caribe sobre una próxima participación de Depp en la saga, este especificó que por el momento no se prevé que este regrese; sin embargo, dejó abierta la puerta para el futuro. “En este momento no, pero el futuro todavía no se ha decidido”, afirmó Bruckheimer.

Es de recalcar que, en medio del juicio que Depp afronta contra su exesposa Amber Heard, uno de los abogados le preguntó si deseaba participar de nuevo en Piratas del Caribe, y este respondió muy certero confirmando que no lo deseaba.

“El hecho es, Sr. Depp, que si Disney viniera a usted con 300 millones de dólares, ¿nada en este mundo le permitiría volver a trabajar con ellos? ¿Correcto?”, fue la pregunta del abogado de la actriz. A lo que Depp respondió: “Eso es cierto, señor, ni por esa cantidad”, rechazando una vez más la posibilidad de volver a interpretar el icónico pirata Jack Sparrow.

Ante esto, el abogado mencionó que desde octubre de 2018 Disney había sacado al actor de su papel en Piratas del Caribe, incluso antes de que su exesposa revelara los supuestos maltratos en su contra; sin embargo, Depp afirmó que no lo sabía y que además, esto no lo sorprendía porque la compañía quería cortar los vínculos con él.

“No estaba al tanto de eso... Disney estaba tratando de cortar los lazos con él para estar seguro como empresa”, se afirmó en medio del interrogatorio al actor.

Por otro lado, el agente del actor confirmó que a Johnny Depp le iban a pagar 22,5 millones de dólares por una sexta película de ‘Piratas del Caribe’, pero después de que su exesposa, Amber Heard, lo acusó de violencia doméstica, Disney desechó el proyecto.

Jack Whigham, quien testificó por video en un tribunal en las afueras de Washington, donde desde hace tres semanas se lleva a cabo un juicio de alto perfil entre los excónyuges, afirmó que la columna de Heard en el Washington Post fue “catastrófica” para la carrera de Depp en Hollywood.

“Después del artículo de opinión era imposible conseguirle una película de estudio”, dijo Whigham al jurado de siete personas que sigue el caso en un tribunal en el estado de Virginia.

Disney decidió ir en una “dirección diferente” luego de la publicación en diciembre de 2018 del artículo de opinión de Heard en el Post, dijo Whigham. “Me puse en contacto con ellos con éxito, pero no logré rescatar el papel en ‘Piratas del Caribe’ para Johnny”, contó.