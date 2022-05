Humorista se quejó por algunos comentarios en redes sociales sobre las elecciones

El pasado domingo Colombia tuvo su primera vuelta presidencial que dejó a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández como los candidatos que disputarán la Presidencia de Colombia en las urnas el próximo 19 de junio.

El tema político en el país ha despertado incontables opiniones que se expresan en las redes sociales, pero algunas de estas no le han gustado al humorista Ricardo Quevedo, quien manifestó su descontento con un mensaje en su cuenta de Twitter.

Estoy mamado de escuchar gente con argumentos de cadena de tías en WhatsApp. Ojalá que gane el peor y nos jodamos todos. Feliz día ❤️ — Ricardo Quevedo (@cejaspobladas) May 31, 2022

“Estoy mamado de escuchar gente con argumentos de cadena de tías en WhatsApp. Ojalá que gane el peor y nos jodamos todos. Feliz día”, escribió el comediante en Twitter.

Como era de esperarse, el comentario le generó críticas y otros estuvieron de acuerdo con él. “Uy sí, es que esos argumentos de repetir como loros lo mismo y solo dedicarse a desprestigiar al otro son lo peor, creo que cada uno debe votar por el que crea conveniente, pero por convicción, no por odios y repetición de argumentos inventados por otros”.

“Claro, al man @cejaspobladas ni le va ni le viene pues gracias a Dios tiene todo, no debemos ser egoístas con quiénes realmente están en el olvido y tal vez por las cuales usted factura. Dios le da la oportunidad de ser la voz de quienes no la tienen y el man la desperdicia”, fue otro de los mensajes que recibió Quevedo en su tuit.

Pero el humorista bogotano no ha estado ajeno al tema electoral, pues desde hace varios días ha estado publicando mensajes con su particular estilo sobre las elecciones en Colombia.

“Respeten el voto de los demás. Cada quien tiene derecho a ser tan bruto como quiera, en eso consisten las democracias”, escribió Quevedo. Otro de sus trinos sobre las elecciones fue: “Quiero anunciar públicamente que sin importar el candidato que gane, no me voy a ir del país. No tengo plata”.

Esto ya no se gana con debates. Propongo un duelo de TikTok para resolver esto. Con la canción de Annita, los dos candidatos perreando hasta el piso. Ahí les dejo. — Ricardo Quevedo (@cejaspobladas) May 30, 2022

Ricardo Quevedo también se atrevió a sugerir una nueva forma para hacer los debates entre los candidatos. “Esto ya no se gana con debates. Propongo un duelo de TikTok para resolver esto. Con la canción de Annita, los dos candidatos ‘perreando’ hasta el piso. Ahí les dejo”.

Ricardo Quevedo bloqueó a Liss Pereira en WhastApp

Quevedo tiene una relación sentimental con la también humorista Liss Pereira, y fueron invitados al programa de Laura Acuña, en el cual tuvieron que afrontar un reto de preguntas y respuestas.

Cuando llegó el momento de contestar si alguna vez alguno había bloqueado al otro en redes sociales, Liss fue contundente y dijo que no, mientras que Ricardo manifestó que sí.

“Sí, claro. Ella no se dio cuenta”, fue el comentario de Ricardo Quevedo, a lo que Liss le dijo que sí se enteró cuando la bloqueó en Instagram, pero su parejo la interrumpió y dijo: “Nos agarramos y eso, y ella después me dijo: ‘¿Por qué quitaste la foto de WhatsApp?’, y era que la tenía bloqueada”, lo que generó la sorpresa de Liss: “No sabía. Qué porquería”, comentó entre risas la humorista.

Cuando les consultaron sobre las deudas que tenía la pareja, los dos afirmaron que sí las compartían, pero Ricardo Quevedo manifestó que “no lo hizo por decisión propia”, un comentario que llamó la atención de Laura Acuña y le pidió explicación.

“Las deudas están a nombre de los dos, entonces nos toca pagar a los dos o nos jodemos los dos, básicamente”, contestó Quevedo.

En otra pregunta de la sección de la Hermana Laura, Ricardo confesó que en alguna oportunidad guardó el pedazo más grande de un chocolate para él, y le ha dado el más pequeño a ella, otra respuesta que generó la risa de Liss y lo volvió a llamar “porquería”.