Ellos son los participantes de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’: una argentina será parte del programa

Las presentadoras y modelos más bellas estarán acompañando las noches de los televidentes en compañía de los comediantes más irreverentes del país, en una nueva entrega de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ como ya es tradición todos los fines de año se toma un breve descanso de las producciones para darle paso al humor.

El exitoso programa estrenado en el año 2019 es esperado por la audiencia colombiana cada temporada navideña desde su primera emisión, la sexta temporada está a punto de salir se estrena el próximo lunes 15 de diciembre y promete más emoción, destinos sorprendentes, aventura y muchas risas convirtiéndose nuevamente en la opción preferida de los Colombianos para viajar por el mundo sin salir de sus casas.

Por primera vez, Colombia será uno de los destinos incluidos en el itinerario del viaje. Lugares icónicos como Bogotá, Cartagena, Santa Marta y el Amazonas se sumarán a los destinos internacionales del programa, ofreciendo una perspectiva completamente diferente del país mezclando humor, cultura y paisajes memorables.

Además, habrán cambios significativos en el set del aeropuerto: el anfitrión Santiago Rodríguez se convierte en jefe de cabina, guiando a los viajeros alrededor del mundo.

Estas son las parejas disparejas que recorrerán el mundo en 80 risas

Carolina Cruz y Suso el Paspi recorrerán Centroamérica, más exactamente Puerto Rico y Guatemala. Según palabras de la presentadora: “Fue una experiencia única”. Cruz destacó la conexión inmediata que tuvo con Suso: “Desde el día uno sentí como si hubiéramos trabajado desde siempre. Es el compañero más amoroso, respetuoso y generoso”.

Melina Ramírez y Don Jediondo regresan como una de las duplas más potentes del programa, juntos viajarán a Europa. La pareja ya había visitado en temporadas previas Croacia, Hungría y Eslovenia. Su participación promete paisajes impactantes y una complicidad entre el carisma de Melina y el humor tradicional de Don Jediondo.

la vuelta | Foto: la vuelta

La cuota internacional del elenco la da la presentadora y humorista argentina Florencia Cassi. En compañía de Jovanoty, recorrerán algunos de los destinos más representativos de Colombia. El comediante afirmó: “Había muchos destinos que no conocía. Admirarlos junto a ella fue aún más especial”.

la vuelta | Foto: la vuelta

Otra pareja icónica vuelve, la dupla de Laura Tobón y Boyacoman está más recargada que nunca para llevar a los televidentes hasta las impresionantes ciudades de Pekín y Shanghái, en China.

También vuelve una de las parejas más contradictorias del programa: Juan Diego Vanegas y Piroberta, el chef y el comediante, regresan como una de las duplas más divertidas del programa. Este año explorarán Toronto, las Cataratas del Niágara en el país canadiense.

Otras dos caras nuevas se suben a este viaje: Carolina Soto y Leonardo Cuervo. Los dos debutan como anfitriones viajando por Sudáfrica y Tanzania: “Es un formato totalmente distinto a lo que hago, y eso me motivó. Conocer culturas tan impactantes fue transformador”. Dijo Carolina.