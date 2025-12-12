Fuertes declaraciones del humorista Hassam generan revuelo en redes, ¿será una indirecta para Valentina Taguado?

Se dio a conocer una publicación en las redes sociales de Violeta Bergonzi, en la que aparece en compañía del comediante Gerly Hassam Gómez. En el video, el humorista lanza varias “pullas” que podrían interpretarse como dirigidas a Valentina Taguado, conductora del programa matutino ‘Que hay pa’ dañar’.

Hassam formaba parte, hasta hace algunas semanas, del programa digital, donde compartía set con Valentina Taguado y Johana Velandia. Sin embargo, su participación se vio afectada por problemas de salud relacionados con la diabetes que le fue diagnosticada tiempo atrás. Debido a los chequeos médicos que debía realizarse, no pudo continuar en el programa, por lo que decidió dar un paso al costado y dejar la conducción en manos de las dos locutoras.

Al parecer, la relación entre Gerly y Valentina había quedado en buenos términos, pero afirmaciones del comediante dejarían en tela de juicio lo planteado anteriormente.

Luego de compartir que su cuerpo estaba pasando por un mal momento, aseveró que esto podía deberse a que no estaba feliz ni en paz con lo que estaba haciendo,

“Pero cuando empiezas a levantarte y a hacer algo que no te está llenando, que no te está dando paz el cuerpo lo va a reflejar”, dijo el interprete de Rogelio Pataquiva en las redes de Bergonzi, refiriéndose al programa matutino.

Lo más impactante vendría después cuando dijo:

“Hay que ser muy malp… en la vida para uno burlarse de una persona que ha tenido cáncer, así esté curado o no lo esté”. Esta última declaración, según varios internautas, estaba dirigida a Taguado, quién recientemente en un show acompañada de Valeria Aguilar lanzó una broma bastante pesada, la cuál no cayó muy bien.

Entre chistes, cuenta como se enteró que Hassam tenía pareja y, al preguntar por el nombre de la mujer, remata bromeando: “Supongo que Quimio, porque es la que te come”. Instantáneamente ambas mujeres ‘estallan‘ en carcajadas, lo que inundó las redes de indignación.

Las comentarios no se hicieron esperar. Entre los más destacados se leían mensajes como: “Se pasó y lo sabe”, “eso pasa cuando se le da visibilidad a alguien sin educación que se cree gracioso” y “los enfermos de cáncer sufrimos mucho, la quimio es demasiado fuerte. Eso no es un chiste y no debe ser aceptado por la sociedad”. La mayoría de usuarios coincidió en que existe una delgada línea entre el humor y la falta de respeto, la cuál, sostienen, fue cruzada por la locutora.