Sam Raimi le ha dado muchísimo al mundo, demasiado, le ha dado escalofríos, ascos, suspensos y risas ensanduchadas magistralmente en lo que entrega en la pantalla grande hace décadas. Claro, cuando “lo dejan cocinar”. Por eso merece todo nuestro respeto y admiración. Por eso nos emociona que regrese a la dirección en 2026, con un estreno que ya se proyecta en cines de Colombia.

En 2002, Raimi le dio al mundo la primera Spider-Man, una de las películas que empezó con la estela billonaria del cine de superhéroes. Y si bien es algo que no mucha gente le agradece en medio de una fatiga de dichos superhéroes (que Marvel trata de agitarse, con historias interesantes y distintas como Wonder Man), Raimi inició esa ola porque como cineasta inventivo, recursivo, tomó riesgos a su manera. Se hizo autor. Lo será hasta su muerte.

Eso había demostrado desde 1981, en la película que lo puso en el mapa, la celebre Evil Dead, que los hizo leyendas de nicho a él y a su protagonista Bruce Campbell,; y esto ratificó décadas después en producciones como la memorable Drag me to Hell (2009), tan demente como entretenida.

En su regreso a Marvel, en 2022, en la segunda película dedicada a Dr. Strange, Multiverse of Madness, hizo lo que pudo a su manera, pero se sabe que un Raimi libre es un Raimi que deja huellas imborrables. Y eso destaca precisamente en este entrevista, sobre su nuevo estreno, ¡Ayuda!.

Dylan O'Brien es Bradley Preston y Rachel McAdams es Linda Liddle en '¡Ayuda!', el primer 'two-hander' de la carrera de Raimi. Foto: Brook Rushton

Antes de compartir la charla que ARCADIA sostuvo con él y con su productora Zainab Azizi, en la que Raimi confiesa haber pasado una vez por Colombia y “haber amado el país”, destacamos un logro más.

En su paso por la televisión, con la serie Ash Vs. Evil Dead, reencauchando décadas después a Ash, su famoso protagonista de Evil Dead, consignó su tono perfectamente. En una serie de tres temporadas, especialmente las dos iniciales son dos de las más locas e imperdibles de la televisión, manejando gore, horror y humor en una medida brillante. Y respetando mucho la identidad de su personaje latino, nada más y nada menos que Pablo Simon Boliva. Así abrió la puerta al folklor chamánico de nuestros países sin que se sintiera falso. Y ese es un logro enorme del que pocos han aprendido.

Pero el presente es el presente, y viene con un mundo al borde de la guerra (algo más bien terrible) así como con una película nueva de este autor (algo genial), que a la vez sirve como escapismo pero también como espejo, pues tiene su dosis de comentario y denuncia social. En su sexta producción de la mano de la productora Zainab Azizi, el maestro regresa a la dirección comandando a Rachel McAdams y a Dylan O’Brien. Esto nos dijeron Raimi y Azizi sobre ¡Ayuda! y el cine.

La productora Zainab Azizi disfruta del trabajo con Raimi, a quien describe como un maestro de la colaboración. Foto: StillMoving.net

ARCADIA: Zainab, ¿cómo es la experiencia de trabajar con Sam Raimi?

Zainab Azizi: Es nuestra sexta película juntos, y lo que he notado es que, de todos los directores con los que he trabajado, es el más colaborativo. Y me encanta ver eso, porque hacer una película es una comunidad. Se necesita todo un pueblo para hacer una película. Y lo que me pareció tan admirable fue que a Sam no le importa en qué nivel de estatus estés dentro de la producción. Tiene en cuenta las notas de todo el mundo. Es increíble ver que alguien en su nivel lo haga...

Hacer una película es una comunidad. Se necesita todo un pueblo para hacer una película Zainab Azizi

SAM RAIMI: La mayoría de esas notas no son buenas…

ZAINAB AZIZI: ...es increíble ver a alguien al nivel de Sam ser tan colaborativo. Fue muy inspirador y me enseñó a escuchar más.

No solo quieres hacer una película que sea tan buena como tú puedas hacerla. Quieres hacerla tan buena como pueda hacerla el conjunto de la orquesta que has reunido a tu alrededor Sam Raimi

SAM RAIMI: En respuesta a lo que ella dice, algunas de las notas sí son buenas. Y así es como haces que tu película sea mejor. No solo quieres hacer una película que sea tan buena como tú puedas hacerla. Quieres hacerla tan buena como pueda hacerla el conjunto de la orquesta que has reunido a tu alrededor. Es mucho mejor que un solo individual de armónica tener violinistas, los mejores violinistas, metales y maderas tocando en tu película la misma canción que estás tratando de dirigirlos a tocar. Para eso tienes que escuchar, comunicarte y tomar lo mejor de lo que tienen para ofrecer para hacer la mejor película posible.

ARCADIA: No todo el mundo lo hace... Sam, cuéntenos sobre esta dinámica que mezcla El señor de las moscas y subvierte dinámicas de poder y de género. ¿Qué separa a ‘¡Ayuda!’ de todas las demás cintas en su filmografía?

SAM RAIMI: Nunca había hecho realmente un two-hander antes. Ese es el término de Hollywood para decir que literalmente entre el 40 y el 60 por ciento está interpretado por un actor u otro. Y eso fue esta película. Estábamos con Rachel y Dylan prácticamente todo el tiempo, sin interrupciones de otros personajes, porque están varados en esta isla, una isla desierta. Así que lo que la hace más diferente para mí es que no creo haber pasado nunca tanto tiempo en un two-hander.

Cuando hacía una película de Evil Dead en su momento, era todo Bruce Campbell todo el tiempo. ¿Es un plano de su cara o de su mano? ¿Qué deberíamos hacer esta vez? Porque su personaje Ash está solo en esta cabaña. ¡Pero nunca lo había hecho de esta manera!

Sam Raimi en la premiere de ¡Ayuda!, en el Odeon Luxe Leicester Square de Londres. El director consigue aterrar, pero también integrar otras emociones, incluida la risa y una dosis de asco. Foto: Still Moving for The Walt Disney Company Limited

También es diferente el hecho que nunca había tenido tanto apoyo del estudio. 20th Century Studios estuvo realmente en la misma sintonía que Zainab y yo al hacer la película. Nos dieron notas muy buenas, notas que no decían “¡Conviértanla en otra película!”. Decían “Háganla mejor. Denos una mejor motivación para lo que quieren que ocurra aquí o ajusten el final. Está un poco lento”. Dieron notas muy constructivas.

Nunca había tenido tanto apoyo del estudio. Mis películas son tan extrañas que son como peces con plumas y el estudio intenta cortarles las plumas a mitad de camino y eso no funciona. Eso aquí no sucedió... Sam Raimi

A menudo, cuando trabajo con un estudio, mis películas son tan extrañas que son como peces con plumas y el estudio intenta cortarles las plumas a mitad de camino, y eso no funciona. Pero este grupo fue realmente muy solidario.

Alison Lohman interpretó a Christine Brown en 'Drag me to Hell', otro personaje femenino icónico de la filmografía de Sam Raimi. Foto: Ghost House Pictures

ARCADIA: Rachel McAdams acaba de recibir su estrella en Hollywood y en su personaje Linda Liddle hay algunos ecos de lo que se vio en otro de sus clásicos, Arrástrame al infierno, con Christine Brown, interpretada por Alison Lohman. Cuéntenos sobre esos personajes femeninos y qué los separa…

SAM RAIMI: Lo que separa a Linda Liddle (Rachel McAdams) del de Christine Brown (Alison Lohman), es que Christine Brown cae en la trampa del sistema y finalmente es destruida por él. En cambio, Rachel McAdams (Linda Liddle), tiene una oportunidad: y aunque hay algo que no está bien del todo en su personaje, es capaz de crecer hacia el poder, aprende a ser la jefa, y le gusta esa sensación. Y al final termina saliéndose con la suya. Incluso si todo está un poco torcido, Linda sale bien librada. Así que Christine Brown es una víctima del sistema y Linda Liddle es una sobreviviente del sistema.

Rachel McAdams es Linda Liddle. En palabras de Raimi, su personaje "es una sobreviviente del sistema." Foto: 20TH CENTURY STUDIOS

ARCADIA: Son tiempos muy turbulentos y me pregunto si esta película dialoga con el presente de alguna manera o si es importante, incluso desde una forma de escapismo ante lo que está pasando…

SAM RAIMI: Zainab me hizo muy consciente de la jerarquía en las oficinas y de cómo la gente se amarga entre sí, no se ayuda, y hay una feroz competencia que no se ve desde afuera. Me explicó cómo ocurre todo el tiempo, a todo nivel, que todo el mundo intenta estar arriba, y me ilustró sobre cuán bastardas pueden ser algunas ‘personas en la cima’ con sus subordinados. Por eso nos encantó el gancho de la historia: “Un jefe terrible y una empleada trabajadora, esforzada y poco apreciada se estrellan en esta isla. Él no tiene habilidades más allá de sus inútiles habilidades jerárquicas de jefe, que aquí no sirven de nada. Y ella sí ha hecho la tarea para sobrevivir. Así que esta dinámica de poder se da vuelta”.

Rachel McAdams, que recién recibió su estrella en el paseo de la fama de Hollywood, es Linda Liddle en '¡Ayuda!'. Foto: 20th Century Studios

Cuando Sam Raimi dirige y Danny Elfman compone la banda sonora, algo notable sucede... Foto: FilmMagic

ZAINAB AZIZI: Y creo también que hay algo de escapismo... Eso ofrecen las salas de cine. A veces lo que está pasando, y especialmente ahora en el mundo, puede dar un poco de miedo, pero el cine es nuestro espacio seguro. Vamos allí, nos sentamos en la oscuridad durante dos horas con nuestras palomitas y nuestros amigos, y estamos con nuestra comunidad, con quienes amamos las artes. Espero que esta película también sea una forma de escapismo...

SAM RAIMI: Eso es totalmente cierto, y eso se sumó a nuestro objetivo: crear una experiencia cinematográfica para el público. Intentamos llevar la risa al límite, llevar la indignación al límite, llevar el suspenso y los sustos al límite. Queríamos de verdad que el público gritara junto, sintiera el suspenso junto, riera junto, se sorprendiera con cada giro. Así que tratamos de crear una película que realmente sea única del cine.

Intentamos llevar la risa al límite, llevar la indignación al límite, llevar el suspenso y los sustos al límite. Queríamos de verdad que el público gritara junto, sintiera el suspenso junto, riera junto, se sorprendiera Sam Raimi

ZAINAB AZIZI: El cine es nuestra comunidad.