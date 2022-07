“Gracias por ser tan dulce, amoroso”: el mensaje de Carolina Cruz a uno de sus amigos

Carolina Cruz ha sido titular de prensa en las últimas semanas tras su oficial separación con el actor Lincoln Palomeque, por lo que se ha comenzado a especular sobre su vida amorosa. De hecho, la han relacionado con Holman Fuentes, un entrañable amigo de la presentadora.

En Semana Santa de este año, Cruz publicó varias fotos de sus vacaciones junto a su hijo menor Salvador, pero una de ellas recibió todo tipo de comentarios luego de que apareciera un hombre en ella.

Resulta que en una selfi que se tomó la presentadora se observa por el reflejo de sus gafas de sol a Holman Fuentes, episodio que tomó fuerza para que se comentara que podría ser la posible nueva pareja de la famosa.

Así lo informó en su momento el programa Lo sé todo del Canal Uno: “Ingresó al laboratorio audiovisual de Lo sé todo una foto de la presentadora Carolina Cruz. Muchos especulan que estaría viviendo su nueva realidad, posiblemente ‘muy bien acompañada’”.

Sin embargo, la empresaria no dudó en explicar que el hombre de la foto era Fuentes, uno de sus amigos más cercanos.

“Fabio Starita, ya era hora de cambiarte, muchos años siéndote fiel en la infidelidad. Ahora el nuevo es Holman Fuentes. ¡Los amo!”, escribió inicialmente la empresaria en las stories de Instagram.

Entre tanto, Cruz dijo: “Aquí está la fotografía más de cerca para que le saquen pantallazo y vean más de cerca a mi nuevo ‘amor’. Amo los programas de chismes de este país, son básicos”.

La colombiana señaló finalmente que es consciente de que seguirá siendo tendencia en las diferentes redes sociales, ya que su distanciamiento con Lincoln Palomeque ha dado mucho de qué hablar.

“Oye Holman Fuentes y ese brinco en qué momento fue. Seguiré siendo tendencia en las redes y noticia diariamente por los ‘descubrimientos’ fantásticos”, concluyó la empresaria vallecaucana.

Sin embargo, y por el motivo del cumpleaños de Fuentes, la modelo no dudó en publicar otro mensaje en una de sus stories que decía:

“Feliz cumple, guapura @holmanfuentes, ¡que sigamos celebrando y gozándonos la vida como más nos gusta! ¡Gracias por ser tan dulce, amoroso, pa’ las que sea y el más especial! Te adoro, mi vida…”, escribió Cruz.

Pero concluyó, con un sarcasmo en la misma publicación: “P.D.: ¡pendiente del chisme nuevo en 5, 4, 3, 2, 1! No me puse gafas, para que no tengan que acercar tanto la foto jajajajaja”, dijo.

Holman Fuentes, el amigo de la presentadora

Tal y como lo describió Carolina Cruz, el misterioso hombre que le dio revuelo a los medios nacionales es su amigo, quien la ha acompañado en diferentes momentos de su vida. Muestra de ello es la siguiente foto donde felicita a la presentadora de Día a día del programa matutino de Canal Caracol por su cumpleaños #40 en el año 2019.

Sin embargo, en este post no faltaron los comentarios de sus seguidores que creyeron que estos dos amigos tenían una relación amorosa.

“Muy linda pareja, felicitaciones”; “Excelente pareja”; “Me gusta esa foto”, son tres de los varios comentarios que se pueden leer en la red social.

En conclusión, Cruz es una de las mujeres más admiradas y seguidas del país que cuenta en su perfil de Instagram con más de 7 millones de seguidores. Pero cabe recalcar la Fundación Salvador de Sueños, una iniciativa que tiene el nombre de su segundo hijo, que busca contribuir “a través de ella soluciones a los problemas de salud de muchos niños y apoyar a sus familias”, se puede leer en la página web de la organización.