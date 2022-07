Carolina Cruz responde a críticas y comentarios sobre su separación de Lincoln Palomeque

Meses atrás, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque desataron una fuerte ola de comentarios y reacciones en redes sociales luego de anunciar su separación sentimental tras casi 15 años de relación. La pareja informó esta decisión a través de un post oficial en Instagram, donde solicitaban respeto y espacio para lidiar con toda la situación que recaía sobre su familia con estos cambios.

A pesar del silencio que conservaron sobre su ruptura amorosa y la transformación que vivió su amor, la presentadora decidió conceder una inesperada entrevista a La Red, programa de entretenimiento de Caracol, para sincerarse y revelar detalles de todo el proceso interno que pasó en su relación desde hace algunos años.

En medio de la conversación que sostuvo la celebridad, donde fue clara sobre los motivos que la llevaron a terminar con el famoso actor, salió a la luz el tema de las críticas, mensajes y opiniones que rondaban su vida personal a través de las plataformas digitales. La ex Señorita Valle aprovechó la conversación con el formato televisivo y mostró lo poco que le importa el qué dirá la gente que no la conoce.

Aunque en el pasado se mantuvo callada y alejada de las polémicas con usuarios de redes sociales como Instagram, Cruz manifestó que la privacidad es algo muy importante para ella y solo le presta atención a las palabras que recibe de allegados, amigos, conocidos muy cercanos y su familia.

Tras mencionar que algunas mujeres le escriben para pedirle consejos sobre sus relaciones, sus vínculos amorosos y matrimonios, la también modelo fue clara al expresar que sabe su papel como figura pública y lo que acarrea ser centro de comentarios de todo tipo, entre los que destacan detalles positivos y negativos.

“Me escriben muchas cosas… Yo me fijo muy poco, pero siendo una figura pública, la verdad, me importa muy poco lo que la gente piense de mí”, respondió la presentadora de entretenimiento en el espacio, donde volvió a indicar que lo que le interesa es su familia e hijos.

“Mi prioridad siempre ha sido mi núcleo más cercano, mi familia, mis hijos. En realidad, me interesa lo que mis hijos ven y piensan de su mamá, además de la gente que quiero y que está en mi núcleo más cercano”, agregó a la respuesta, donde aclaró que no le debía importar lo que la sociedad pensara respecto a sus relaciones sentimentales.

Al ser la primera vez que se pronuncia ante las críticas y mensajes que le llegan sobre lo ocurrido con Palomeque, Carolina Cruz ha sido enfática en que las cosas deben pasar por algo y todo se debe vivir al interior de la familia, teniendo en cuenta cómo cambió el vínculo que sostenía en su amor y el ciclo que se cumplió.

Por el momento, Lincoln Palomeque no se ha pronunciado al respecto sobre la ruptura que vivió con la presentadora de Día a Día, ya que ella ha sido la responsable de dar las versiones y revelar detalles que surgieron en lo más profundo de su unión.

“Cuando uno toma este tipo de decisiones, que son difíciles y no se toman de un día para otro, es porque lo has pensado muy bien. La verdad es que es una decisión pensada, no importa si nunca me casé”, expresó la exreina en el diálogo con el medio.

Carolina Cruz ha llamado la atención de sus fieles seguidores en redes sociales con las noticias relacionadas con la salud de su segundo hijo, Salvador, quien ha llevado un proceso beneficioso en los últimos meses. Este tema se habría unido con el de su separación, por lo que todo se tornaba más complicado y difícil de llevar.

Ambos famosos sostienen una relación cordial y positiva, enfocando su atención en sus hijos, quienes día a día se convierten en el orgullo de los dos por los logros que alcanzan.