Carolina Cruz habló sobre su relación con Lincoln Palomeque y sus hijos

Durante este año, la presentadora Carolina Cruz ha venido compartiendo con sus seguidores y amigos el difícil camino que le ha tocado llevar por la separación con su pareja y padre de sus hijos, Lincoln Palomeque, así como las dificultades de salud que ha tenido su bebé, Salvador.

Pues bien, en la última entrevista que dio al programa La Red, emitido por el Canal Caracol, aprovechó para contar cómo ha venido sobrepasando estas dificultades, así como la relación que se estaría presentando entre ambos padres y los momentos compartidos con sus hijos.

“Yo estoy súper bien, súper tranquila, Lincoln y yo no estamos juntos, pero Lincoln es un papá muy presente, entonces ellos siempre están rodeados de mucho amor, siempre nos tienen a nosotros presentes, siempre. Tanto Lincoln como yo estamos ahí”, comenzó resaltando la presentadora sobre su actual relación con el padre de sus hijos y el manejo de la situación con sus hijos.

“La labor que más disfruto es ser mamá, y poder estar con ellos, verlos crecer, educarlos como niños felices, con un espíritu libre, empáticos”, continuó diciendo Cruz, resaltando que estaba disfrutando de esta época de su vida de la mano de sus hijos.

Incluso, la presentadora reveló que algunas mujeres le escribían pidiendo consejo para sus vidas, algunas de ellas con problemas de pareja, de separación, de cómo continuar la crianza de los hijos cuando no se está con la pareja o el papá.

“A mí me escriben muchas mamás: ‘Caro, estoy mal con mi esposo, con mi pareja; o me separé y no lo he superado’... Cuando uno toma una decisión, no importa la sociedad, no importa si me casé y me voy a separar”, aseveró.

Sin embargo, a reglón seguido continuó hablando sobre su relación con Lincoln, afirmando que sentía que se había cumplido un ciclo en su vida y que a pesar de la buena relación que tenía, tuvo que vivir su separación en conjunto con la enfermedad de su hijo menor.

“Yo tenía una muy buena relación, pero ya sentía que había cumplido un ciclo, porque además yo siento que muchas veces el amor cambia, y el amor trasciende, sigue estando, pero de una manera diferente. Y ahí es cuando tienes que ponerlo en una balanza y decir ¿qué quiero yo en mi vida?”, expresó la presentadora.

El diagnóstico médico de Salvador

De acuerdo con lo que quedó reflejado en una historia del perfil, Cruz aparece llorando y plasmando la emotividad que sentía, debido a las buenas noticias que le entregaron sobre su bebé. La presentadora fue clara y contó que el niño está “perfecto” en estos momentos, por lo que la felicidad la invadía de pies a cabeza.

“Hoy, después de cuatro meses, Salvador tuvo cita médica y escuchar al médico decirnos que este gordo está más que perfecto, es algo inexplicable”, escribió la celebridad en su perfil de la plataforma digital.

En el clip se puede observar a Carolina Cruz grabando su rostro, con los ojos rojos y con lágrimas, mientras cubre parte de su frente con la mano.

“Te amo, hijo. Gracias a Dios, gracias por tanto y más. Las lágrimas limpian y más cuando están llenas de gratitud y felicidad”, expresó la exreina, quien reveló detalles sobre su vida sentimental en una conversación con sus compañeros de Dia a Día.

No obstante, en este mismo post, la presentadora del matutino quiso enviar un sentido mensaje a las madres y familias que viven momentos complicados con la salud de sus hijos, pidiéndoles mantener el ánimo y la fuerza para salir adelante “de la mano de Dios”.

“A todas las mamitas y familias que hoy atraviesan una situación de salud con sus chiquitos, ánimo, FE, FUERZA. Dios nunca nos suelta y siempre está a nuestro lado. VAMOSSSS, todo es posible siempre”, agregó la famosa de televisión junto a un emoji de manitas levantadas.