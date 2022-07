¿Sebastián Yatra tiene nueva novia?: fotos en redes sociales están generando sospechas

Sebastián Yatra sigue dando de qué hablar en el mundo del espectáculo, pero esta vez es su vida privada la que sale a relucir. Al artista nacional se le ha visto muy cercano con la actriz mexicana Aislin Derbez, hija del comediante Eugenio Derbez.

Un grupo en Instagram de fanáticos de Yatra posteó una foto donde se le ve muy cercano al colombiano con la actriz y generó sospechas sobre una posible relación sentimental que podría ser más que una bonita amistad. A pesar de que Derbez anunció en diciembre de 2021 que tenía un noviazgo con Jonathan Kubben, últimamente no se les ha visto juntos, lo cual refuerza más la cercanía entre Yatra y la mexicana.

Hace unos años Yatra llevó una relación con la cantante Tini y muchas teorías estuvieron alrededor de su ruptura. Una de ellas fue la mencionada por un canal de entretenimiento argentino informando que Tini les habría contado a personas cercanas que ella estaba más enamorada que él y ella sentía que demostraba más. Por lo que parece que la gaucha fue quien decidió finalizar su relación.

Yatra y su escándalo por video de contenido sexual

El cantante colombiano estuvo en boca de la opinión pública hace unos días por cuenta de un video de contenido sexual que circuló en redes sociales y cuyo protagonista tiene un gran parecido físico con él. A su arribo a Ciudad de México, el artista reconoció con humor el parecido con la persona. “Yo solo vi una parte (...) Sí me parezco un montón, yo hasta lo dudé”, dijo entre risas.

Yatra señaló, además, que hubo intento de extorsión con el clip. Su representante recibió un correo electrónico en el que le exigían una suma de dinero por la grabación. “De hecho, un día antes me escribió mi mánager Paula, que el día anterior le habían mandado un email tipo: ‘oye, tenemos el video de Sebastián, si lo quieres páganos tanta plata porque ya está regado, pero podemos ayudarle’”, dijo. “Ella me escribió: “¿Sebas hay un video que nos quieras contar?”, agregó con humor el cantante.

Al ser cuestionado por uno de los periodistas si en el pasado se ha grabado teniendo relaciones íntimas, Yatra señaló que es un “tipo precavido” y no la ha hecho. Días antes, a través de sus historias de Instagram, el artista se había pronunciado sobre el video con gracia.

“Acabo de ver un video ‘nopor’ de un ‘man’ idéntico a mí, quería contarles”, dijo en una de sus historias de Instagram, mientras se reía con dos de sus amigos. Lejos de la polémica, el artista hizo chistes con lo sucedido y aclaró que, efectivamente, él no es quien aparece en la grabación. La cuenta de Instagram Rechismes recuperó la historia publicada por Sebastián Yatra y la replicó en su perfil. “Confirmado, ya lo vi. Pero no es él, se parece bastante, pero no es”, “tiene parecido a Sebas, pero de lejos se ve que no es él”, “¿idéntico? ¿Cómo será, dónde puedo ver el video?, es para una tarea”, dicen algunos de los comentarios destacados en Instagram.