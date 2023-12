Estas serían las nuevas parejas de Sebastián Yatra y Aitana

Por su parte, Aitana también habló del tema, luego de que se especulara que había llorado en un concierto por la ruptura con el colombiano. Ante esto, ella aseguró que era muy llorona y siempre en sus show suele soltar lágrimas. “ Sebastián siempre ha sido de mis mejores amigos, es mi mejor amigo, y lo va a seguir siendo, y eso es lo que yo os voy a decir, y no voy a decir nada más ”.

El nuevo amor de Yatra, no es tan nuevo...

“Esto le sorprendió a la periodista que le estaba haciendo la nota, porque no había ningún rumor de esa separación. Y no solo eso, Yatra dijo ‘estamos separados hace un mes’. Vos viste que cuando dan fechas precisas es por algo, es porque están abriendo otra puerta. Algo se está por blanquear. Lo que me dicen a mí es que viene teniendo charlas hace tiempo con Tini Stoessel. Incluso desde que ella blanqueó la separación con De Paul”, dijo la panelista.