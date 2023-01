Lina Tejeiro mostró los resultados tras su segunda cirugía de extracción de biopolímeros

El pasado 12 de enero de 2023, Lina Tejeiro abrió su corazón y le contó a sus cerca de 10 millones de seguidores en Instagram que su salud estaba afectada nuevamente por los síntomas de los biopolímeros en sus glúteos.

Además, confirmó que debía someterse a una intervención quirúrgica para retirarlos, aunque ya había pasado por una. Esto debido a que todavía le quedaban algunos residuos en su cuerpo que incluso conllevaron a infecciones renales, motivo por el que en los últimos meses fue hospitalizada.

“De un tiempo para acá tenía muchos dolores, muchos calambres. La razón por las que estuve hospitalizada por los riñones es que los biopolímeros me bajan tanto las defensas que mi cuerpo queda totalmente expuesto y me dio una infección urinaria. Después me dio una alergia en todo el cuerpo que también tiene que ver con los biopolímeros, posteriormente tuve una amigdalitis que también tuvo que ver”, contó.

En un reel en Instagram, la creadora de contenido comenzó explicando que decidió tomarse un respiro de las redes sociales para encontrar paz y compartir tiempo con sus seres queridos, pero sobre todo con ella misma.

Luego contó que estaba un poco nerviosa por tener que entrar a una nueva cirugía, pero que sabía que era lo mejor para poder estabilizar su salud. Finalmente, la actriz compartió una foto antes de su intervención y escribió: “Aquí voy a mi próxima cirugía, esperando que todo salga bien. Les iré contando”.

Ahora, casi tres semanas después de su intervención, la actriz ha vuelto a hablar sobre este tema en sus redes sociales y quiso hacer la dinámica de preguntas y respuestas donde un seguidor le preguntó por la cicatriz de sus glúteos luego de la cirugía.

Lina Tejeiro se ha caracterizado por ser muy abierta con sus cirugías y los retoques que se ha hecho, pues confesó que de adolescente se sometió a una liposucción y por eso no es problema mostrar cómo avanza su recuperación luego de la segunda intervención de extracción de biopolímeros.

Cabe destacar que la actriz también compartió varias fotografías y videos de los momentos que vivió durante el año 2022 e inicios del 2023 y uno de esos impactó, pues se pudo observar cómo el médico que la operó explicaba lo que estaba haciendo en la cola de la llanera.

“Mi segunda cirugía de extracción de biopolímeros, la primera fue en el Julio 2020 ❤️‍🩹(me inyectaron biopolímeros en el 2014 presente síntomas 6 años después, no sabía lo que me habían inyectado y antes de juzgar averigua lo que significa empatía)”, escribió Tejeiro en su post.

Ante esta publicación, sus seguidores no dudaron en comentar cosas positivas y enviar mensajes de apoyo. “Eres una dura”; “eres poderosa linis”; “admiración, rendirse jamás facilita nada y tú siempre guerrera”; “todo estará bien, te admiro”; “eres una guerrera, mucha salud para superar todo, Dios te bendiga”; “muy valiente”; “pronta recuperación”.

Lina Tejeiro gastó un platal en vuelos para estar más tiempo con su mejor amiga: Greeicy Rendón

Si alguien mantiene a sus seguidores muy bien informados de lo que sucede con su vida es la actriz Lina Tejeiro, quien a su ritmo, pero de forma constante, siempre le ha revelado a sus más de 10 millones de seguidores todos los pormenores que rodean su existencia, desde los proyectos laborales que emprende y finaliza, pasando por todo lo que tiene que ver con su vida amorosa, hasta los momentos más significativos que vive por sus problemas de salud y con sus bellas amistades.

Este último aspecto de la vida de Lina es uno de los que más disfruta publicar la llanera, quien en contadas ocasiones ha revelado que una de las cantantes más queridas de todo Colombia es una de sus mejores amigas, quien ha estado a su lado o en una videollamada en todos los momentos cruciales de su vida, como cuando logró uno de los protagónicos más importantes de su carrera como actriz, el de La ley del corazón, o cuando tuvo que entrar al quirófano a retirarse los restos de biopolímeros que aún hoy le aquejan.

Todo esto lo ha resumido Lina en su perfil personal de Instagram, donde desde que empezó el año 2023 ha resumido todo lo que hizo durante 2022, con publicaciones que van desde imágenes de situaciones específicas que ya había mostrado, hasta fotos y videos inéditos de asuntos que hacen parte de su intimidad y ahora son de dominio de todos sus fanáticos, a quienes les explica uno a uno los pormenores de aquello que ella considera relevante en su vida.

En el último post, Tejeiro enumeró nueve momentos específicos de su 2022 y hubo uno de ellos que generó asombro y hasta preocupación, pues implicó bastante dinero y todo por cuenta de la amistad que tiene ella con Greeicy Rendón, a quien considera una “salvadora” y un “ángel”, pues le ha enseñado a quererse tal cual es y valorarse sin importar las circunstancias.

El punto 2 de la lista dice exactamente lo siguiente: “Cambié mi tiquete 3 veces para quedarme con La Raji”, asunto que le hizo pegar un grito gigante a más de uno, pues cualquiera que haya tenido problemas con sus fechas de viaje por aire sabe muy bien lo costoso que puede salir un cambio de tiquete, siendo incluso más costoso de lo que puede valer originalmente dicho pasaje.

Sin embargo, a Lina no le interesa el dinero cuando se trata de su mejor amiga, con quien pudo disfrutar de un nuevo destino en su vida, Venezuela, pues la actriz fue una de las invitadas de la caleña en su gira con su actual novio Mike Bahía, con la que recorrieron toda Latinoamérica. Además, con ellos también pudo viajar a Cali a la tradicional Feria, donde se le vio a la llanera con el que sería su nuevo novio.