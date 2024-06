La reacción de Rodolfo Hernández tras ser condenado a 5 años de prisión por el caso de corrupción de Vitalogic: “Ya fue suficiente”

El entonces alcalde, según señaló el fallo, dio instrucciones precisas para que el contrato fuera direccionado para beneficiar al ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala quien se había comprometido a pagar una comisión. L as pruebas documentales y testimoniales presentadas en el juicio permiten inferir que, por orden de Rodolfo Hernández, el contrato avaluado en 336 millones de pesos fue direccionado por orden precisa y exacta de Rodolfo Hernández.

Day Vásquez no aceptó cargos por presuntamente ‘hackear’ el celular y las redes sociales de la mejor amiga de Laura Ojeda

Contexto: Day Vásquez no aceptó cargos por presuntamente ‘hackear’ el celular y las redes sociales de la mejor amiga de Laura Ojeda

Los delegados de Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas acreditadas- municipio de Bucaramanga y la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB)- anunciaron que no presentarán ningún tipo de recurso en contra de la condena a Rodolfo Hernández.

“El tal Vitalogic nunca existió”, aseguró el exmandatario en la diligencia judicial celebrada el pasado 14 de marzo. “Nunca yo asistí a reuniones que no me correspondían (...). Puede que hubiera ido a mirar, hablar con los obreros, con el comité de reclamos. Pero ir allá a violar la norma no, nunca”.