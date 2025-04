Profesora de matemáticas vive un calvario por servirle de codeudora a un colega: debe más de 1.200 millones de pesos

La mujer tiene un pequeño lote en el mencionado municipio, pero no ha podido cumplir su sueño de construir allí debido a que los derechos de disfrute de este bien están embargados por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).

La mujer se encuentra desesperada y no sabe qué hacer. | Foto: Getty Images

" Yo firmé papeles . Yo solo miré el programa que él tenía que hacer, el proyecto que tenía me parecía muy interesante y acordé con la escuela de Ingeniería Geológica", dijo la mujer al diario El Espectador .

Pasaría el tiempo establecido y Carlosama no terminó el estudio, por lo que pidió una prórroga, misma que fue aceptada por un año. Esto ocurrió en 2013, pero en esa ocasión sin salario y, pese a esto, tampoco cumplió.

Tras esto, la universidad le solicitó que volviera a sus funciones en 2014, pero este no aceptó y decidió quedarse en Estados Unidos. De esta forma, la deuda quedó ahí y tenía que ser pagada, pero Carlosama desapareció por completo y todo recayó en los codeudores .

Además de Mercedes, Segundo Jacob Rodríguez Guzmán fue el otro codeudor, pero también se le perdió el rastro y por eso la deuda quedó en la mujer. “En el 2016, la universidad me embargó un porcentaje del sueldo”, dijo al mencionado medio.

“Me asusté mucho y la única solución que tuve fue renunciar y pensionarme. Fue muy duro porque me tocó salir de un momento a otro de la universidad (…) Con el tiempo me diagnosticaron neuropatía periférica por el estrés, tuve problemas con mi familia y me separé”, agregó.