El pasado 28 de marzo de 2025, las cámaras de seguridad de un restaurante en Envigado, Antioquia, registraron el aterrador crimen, mediante la modalidad de sicariato, de la profesora y periodista María Victoria Correa Ramírez y su hermana María Norelia. Las dos mujeres fueron asesinadas por sicarios.

Meses después y luego de una investigación de la Fiscalía, se logró determinar que el autor intelectual del crimen era un menor de edad, nieto de María Norelia; las autoridades lograron determinar que ordenó el asesinato para quedarse con la administración de los bienes de su familia, que en ese momento eran manejadas por su madre.

Menor que mandó matar a la profesora y periodista María Victoria Correa | Foto: Suministrada (API)

“La investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Urpa) de la Seccional Medellín, estableció que el adolescente ideó, coordinó y financió el plan para que fueran asesinadas las mujeres y así apropiarse del patrimonio económico de las víctimas que venía siendo administrado por su madre”, dijo la Fiscalía.

La tragedia que el adolescente, según la investigación de la Fiscalía, planeó y ejecutó con el único propósito de quedarse con los bienes de su abuela, se concretó con la ayuda de un grupo de sicarios que fueron capturados y no dudaron en revelar, luego de firmar un acuerdo con la Fiscalía, que los “contrató” el menor en cuestión.

“El menor infractor fue aprehendido el pasado 22 de octubre por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional durante una diligencia judicial adelantada en una finca del corregimiento Llano Grande de Rionegro (Antioquia), en la que fueron incautados dos manuscritos con información relevante para la investigación”, señaló el ente acusador.

Los elementos de prueba fueron tan contundentes que el adolescente tomó la determinación de aceptar su responsabilidad y un juez de menores concluyó que debía ser sancionado por el asesinato de sus familiares. Fue así como determinó una sanción de siete años de internamiento preventivo.

“Luego de valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y la aceptación voluntaria de cargos de un menor de edad de 17 años, un juez de conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes lo declaró responsable de determinar el crimen de dos mujeres en zona urbana de Envigado (Antioquia)”, señala el comunicado de la Fiscalía.

Imagen de la captura del menor que mandó matar a la profesora y periodista María Victoria Correa. | Foto: Suministrada (API)