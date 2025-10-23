Suscribirse

Nación

Giro en el asesinato de la periodista María Victoria Correa: su sobrino de 17 años la habría mandado a matar por este motivo

El menor fue detenido en las últimas horas después de que los sicarios hablaran y contaran todo lo que habría detrás.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
23 de octubre de 2025, 12:43 p. m.
La comunidad se encuentra muy conmocionada por lo sucedido.
Periodista María Victoria Correa y el momento exacto en el que le disparan junto a su hermana. | Foto: Captura de video

El asesinato de la periodista María Victoria Correa y su hermana María Norelia dio un drástico giro en las últimas horas después de que un familiar fuera detenido por ser supuestamente el autor intelectual del crimen.

El doble homicidio se consumó el pasado viernes, 28 de marzo, cuando las mujeres se encontraban en un restaurante del sector de Pontevedra, en Envigado, Antioquia. Hasta allí llegó un sicario que, sin mediar palabra y a sangre fría, les disparó en repetidas oportunidades y después huyó en una motocicleta junto con sus cómplices.

Capturan a sospechosos del asesinato de periodista María Victoria Correa en Envigado.
La periodista María Victoria Correa y los hombres que participaron en su asesinato. | Foto: Fiscalía y redes sociales.

Después de dos meses de investigaciones, las autoridades capturaron a Juan Camilo Carvajal Burbano, alias Gafas; Deiby Yulián Posso Pretel, alias Cali, y Yuban Daniel Arena Gómez, alias el Mello. Todos ellos participaron en el asesinato de la comunicadora y su hermana.

Contexto: Así cayeron los asesinos de la periodista María Victoria Correa: viajaron de Cali a Medellín para matarla

Estos hombres fueron condenados a más de 17 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas. La decisión se tomó tras un preacuerdo que alcanzaron con la Fiscalía y en el que se comprometieron a revelar todo lo que había detrás.

En los testimonios contaron la forma en la que planearon y ejecutaron el crimen, pero lo más revelador fue que dijeron quién sería el autor intelectual del doble homicidio. Al parecer y en un drástico giro, detrás de esto estaría un menor de tan solo 17 años de edad, quien es sobrino de la periodista fallecida.

Los hechos sucedieron en el sector de Pontevedra.
Este es el momento en el que el sicario le disparó a las dos mujeres mientras estaban en un restaurante. | Foto: Tomada de X: @ColombiaOscura_

Por ello, el joven fue aprehendido en las últimas horas y será presentado ante un juez especializado de menores de edad para realizarle la respectiva imputación y vincularlo formalmente en el caso, que en su momento generó gran conmoción en la ciudad de Envigado.

Contexto: Capturan a sospechosos de atentado contra la periodista María Victoria Correa y sus hermanas en Envigado

En medio de las investigaciones, las autoridades han ido descartando las diferentes hipótesis y hay una que se ha vuelto principal: al parecer, el joven mandó a ejecutar el doble asesinato en busca de poder reclamar una herencia que sería de más de 3.000 millones de pesos.

Por el momento y pese a la detención del sobrino de la periodista, las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer el caso en su totalidad, para lo cual es fundamental los testimonios de todos los involucrados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Es inviable”: sectores políticos reaccionan al borrador de constituyente de Gustavo Petro y la califican como “imprudente” a meses de elecciones

2. Giro en el asesinato de la periodista María Victoria Correa: su sobrino de 17 años la habría mandado a matar por este motivo

3. Madre de Yina Calderón dio duro mensaje a la familia de Andrea Valdiri: “Piense un poquito”

4. MinDeportes se pronuncia tras polémica por la delegación de Juegos Intercolegidos Nacional de Caldas: “No fue promovido”

5. Presidente de izquierda de América Latina anuncia su candidatura a la presidencia en el 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AsesinatoPeriodistaEnvigado

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.