Giro en el asesinato de la periodista María Victoria Correa: su sobrino de 17 años la habría mandado a matar por este motivo

El asesinato de la periodista María Victoria Correa y su hermana María Norelia dio un drástico giro en las últimas horas después de que un familiar fuera detenido por ser supuestamente el autor intelectual del crimen.

El doble homicidio se consumó el pasado viernes, 28 de marzo, cuando las mujeres se encontraban en un restaurante del sector de Pontevedra, en Envigado, Antioquia. Hasta allí llegó un sicario que, sin mediar palabra y a sangre fría, les disparó en repetidas oportunidades y después huyó en una motocicleta junto con sus cómplices.

La periodista María Victoria Correa y los hombres que participaron en su asesinato. | Foto: Fiscalía y redes sociales.

Después de dos meses de investigaciones, las autoridades capturaron a Juan Camilo Carvajal Burbano, alias Gafas; Deiby Yulián Posso Pretel, alias Cali, y Yuban Daniel Arena Gómez, alias el Mello. Todos ellos participaron en el asesinato de la comunicadora y su hermana.

Estos hombres fueron condenados a más de 17 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas. La decisión se tomó tras un preacuerdo que alcanzaron con la Fiscalía y en el que se comprometieron a revelar todo lo que había detrás.

En los testimonios contaron la forma en la que planearon y ejecutaron el crimen, pero lo más revelador fue que dijeron quién sería el autor intelectual del doble homicidio. Al parecer y en un drástico giro, detrás de esto estaría un menor de tan solo 17 años de edad, quien es sobrino de la periodista fallecida.

Este es el momento en el que el sicario le disparó a las dos mujeres mientras estaban en un restaurante. | Foto: Tomada de X: @ColombiaOscura_

Por ello, el joven fue aprehendido en las últimas horas y será presentado ante un juez especializado de menores de edad para realizarle la respectiva imputación y vincularlo formalmente en el caso, que en su momento generó gran conmoción en la ciudad de Envigado.

En medio de las investigaciones, las autoridades han ido descartando las diferentes hipótesis y hay una que se ha vuelto principal: al parecer, el joven mandó a ejecutar el doble asesinato en busca de poder reclamar una herencia que sería de más de 3.000 millones de pesos.