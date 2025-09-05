El tema de plagio y de estar copiando texto generado de chats de inteligencia artificial como ChatGPT, Grok y Gemini es una de las problemáticas actuales y más teniendo en cuenta que no se contrasta la información o simplemente se esquiva todo el tema de investigación lo cual hace limitar el aprendizaje, ahora, una profesora ha dado un método único para hacer caer a las personas que utilizan IA sin necesidad de utilizar programas.

El truco de la profesora para detectar textos con IA: “El caballo de troya”

En su cuenta de TikTok @mondaysmadeeasy, la profesora sube contenidos y tips para profesores y dentro de ellos, uno reciente fue el cómo poder descubrir cuando un estudiante ha hecho plagio de un contenido con IA, es decir, cuando un alumno ha copeado toda la respuesta de ChatGPT u otra IA y la ha pegado en su trabajo.

El truco ha sido nombrado por la misma profesora como “el caballo de troya” y tiene razón, literal se trata de un arma oculta, pues la docente ha explicado que esto se hace en los documentos que usualmente se envía a los estudiantes para desarrollar actividades o trabajos para días posteriores y en ellos se añade una pequeña trampa la cual consiste en escribir un texto totalmente diferente a lo que se envía.

El debate sobre plagio académico sumó un capítulo con el truco casero de una profesora para desenmascarar textos de IA. | Foto: Getty Images

El “caballo de Troya”: un texto oculto que delata a la IA

Un claro ejemplo es si el trabajo se trata de cómo el planeta Theia colisionó con la Tierra para crear la vida, simplemente la profesora lo que hace es que en el mismo documento después de un punto final de uno de los primeros párrafos escribe algo totalmente diferente cómo: la velocidad de los iPhone 17, ¡pero ojo! a este pequeño fragmento que no tiene nada que ver se le cambia el color de texto, lo edita para que sea blanco como el fondo de la hoja, con ello es invisible para nuestros ojos, pero no para los programas.

#iteachenglish #iteachELA #englishlanguagearts #plagiarism #highschoolenglishteacher #iteachwriting #middleschoolteacher ♬ original sound - Daina | English Language Arts @mondaysmadeeasy Here’s some advice for using this teacher hack: - Always include the requirement of references in your essay prompt, because ChatGPT doesn’t generate accurate ones. If you suspect plagiarism, ask the student to produce the sources. - If your trojan horse includes specific words, make sure that they are included in quotation marks. - Make sure your trojan horse is completely unrelated to your essay prompt and subject matter. - You can include a trojan horse at the end of short-answer questions, too. The goal with an essay prompt like this is always with student success in mind: the best way to address misuse of AI in the classroom is to be sure that you are dealing with a true case of plagiarism. Since no plagiarism detector is 100% accurate, this method is one of the few ways we can locate concrete evidence and extend our help to students who need guidance with AI. #chatGPT

Cuando el “caballo de troya” esta hecho en los párrafos, simplemente el estudiante que usa esto de mala forma y por salir rápido de las actividades, copeará el texto completo, pedirá a la IA lo que necesita y copeara la respuesta para luego enviarla. ¿Lo entiende?, en ese momento la IA dirá algo acerca del iPhone 17 y así la profesora se dará cuenta del uso de la IA.