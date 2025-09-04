Suscribirse

Tecnología

¿Serán rápidos? Se ha filtrado una pieza clave que tendrán los modelos del próximo iPhone 17

Apple prepara mejoras internas en los iPhone 17, según los últimos reportes.

Redacción Tecnología
5 de septiembre de 2025, 2:28 a. m.
Los iPhone 17 llegarían con una mejora que impulsa la fluidez del sistema.
Filtraciones adelantan que Apple apostará por más velocidad en su nueva gama. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y @theapplehub

Aunque Apple aún no ha dicho ni una palabra oficialmente, los rumores sobre sus próximos iPhone 17 no paran de salir a la luz. Esta vez, la información que se ha filtrado tiene que ver con algo que todos notarían al usar el celular, qué tan rápido funciona y cuántas cosas puede hacer al mismo tiempo.

Como suele pasar cada año, las filtraciones llegan antes que los anuncios oficiales y aunque hay que tomarlas con calma porque las cosas pueden cambiar hasta el último momento.

Los iPhone más potentes en memoria de la historia

Según los datos que han salido, tres de los cuatro modelos nuevos vendrían con mucha más potencia bajo el capó.

El iPhone 17 Air y las versiones Pro y Pro Max tendrían 12 GB de memoria RAM (esa parte que hace que el teléfono funcione más rápido), comparado con los 8 GB que tienen los modelos actuales.

Para explicarlo fácil: imagine que su celular actual puede trabajar cómodamente unas 10 tareas al mismo tiempo, como tener WhatsApp abierto, música sonando y navegando en Instagram. Con esta mejora, podría usar hasta 15 tareas sin problemas y cambiando entre aplicaciones más rápido y sin que nada se cierre solo.

En septiembre de este año se presentará el nuevo iPhone 17 Pro.
Los iPhone 17 podrían ser más rápidos gracias a una pieza filtrada. | Foto: Crédito: cuenta oficial de X @MajinBuOfficial

El iPhone 17 normal mantendría los mismos 8 GB de los modelos actuales, que ya de por sí funcionan bastante bien para el uso diario.

Aunque Android lleva años apostando por mayores capacidades de memoria, para Apple este movimiento sería un salto que podría redefinir su estrategia en el segmento premium. De acuerdo con el portal La Manzana Mordida, señala que el analista Ming-Chi Kuo había señalado que la compañía planeaba ampliar la RAM en casi toda la familia y las filtraciones actuales parecen confirmar esa línea de trabajo.

Contexto: “4:39″, la hora Apple: no, esta función de iPhone que se utiliza casi todos los días no es infinita

¿Por qué es importante este cambio?

Tradicionalmente, los iPhone han funcionado muy bien con menos “potencia bruta” que otros celulares Android, porque el sistema de Apple está diseñado para ser muy eficiente, es como tener un motor más pequeño pero tan bien hecho que rinde igual que uno más grande.

Este lanzamiento promete atraer la atención de los entusiastas de la tecnología en todo el mundo.
Una novedad de hardware marcaría la diferencia en los | Foto: Getty Images

Pero si Apple realmente está aumentando esta capacidad, podría ser porque se vienen funciones nuevas que necesitan más recursos, lo cual puede tener relación con esas las herramientas de inteligencia artificial que están llegando, los juegos más avanzados o aplicaciones que antes no se podían imaginar.

El 9 de septiembre de 2025 sabremos con certeza si estos rumores son ciertos, cuando Apple presente oficialmente sus nuevos dispositivos. Mientras tanto, estas filtraciones nos dan una idea de que los próximos iPhone podrían ser los más rápidos y capaces que la empresa haya creado hasta ahora.

