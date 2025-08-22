Profesora golpeó a niño de 4 años en colegio privado de Brasil y desata indignación; el menor perdió un diente

Una grave agresión contra un niño de 4 años ha generado indignación en Brasil. La profesora involucrada fue identificada como Leonice Batista dos Santos, de 49 años, quien fue captada por las cámaras de seguridad de un colegio privado de Caxias do Sul, lanzando una pila de libros al menor durante la jornada escolar.

El hecho ocurrió el lunes 18 de agosto y quedó registrado en un video que muestra el momento exacto de la agresión, en la cual la docente primero increpa al niño y luego lo golpea con los libros.

Según la investigación, el niño resultó con lesiones severas en la boca, perdiendo un diente y comprometiendo otros cinco, que requirieron el uso de aparato dental. Los padres, inicialmente con la versión de la profesora, quien aseguró que el menor había sufrido una caída en el baño, consultaron a una odontóloga que manifestó que los daños en la boca del menor no podían ser compatibles con una simple caída, lo que generó dudas sobre lo ocurrido y llevó a presentar la denuncia formal.

La agresora Leonice Batista dos Santos tenía seis años trabajando en la Escuela Infantil Xodó da Vovó, que atiende alrededor de 90 alumnos. Según el colegio, la docente gozaba de plena confianza y era una figura muy querida, encargada incluso de abrir la escuela todas las mañanas. Sin embargo, al revisar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y confirmar la agresión, la institución procedió a despedirla inmediatamente.

Professora Leonice Batista dos Santos agride covardemente uma criança de 4 anos… Provavelmente nem foi a 1º vez.



El colegio está colaborando con la investigación llevada a cabo por la Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Brasil, la cual investiga los hechos por lesiones personales y podría tipificar el caso como tortura o maltrato calificado a menor de edad, según comentó la delegada Thalita Giacomiti Andriche. La familia del niño ha recibido apoyo institucional para afrontar las consecuencias del grave caso de maltrato.

La familia del menor informó que el niño está en proceso de recuperación, pero enfrenta restricciones alimentarias debido a las lesiones, teniendo que consumir alimentos blandos como papillas, yogur y sopas. Además, emocionalmente el menor presenta signos de trauma y miedo que preocupa profundamente a sus padres.

“Quiero que la encarcelen. La situación es difícil. Lo peor de todo es ver a nuestro hijo tener que almorzar y cenar con un pitillo. Eso es lo que más duele. Eso no se hace, es un inocente”, aseguró el padre del menor en entrevista con O Globo.

A raíz del caso, la comunidad educativa y la sociedad local expresaron su rechazo e indignación. La rectora del colegio indicó en un comunicado público que mantiene su compromiso con una educación basada en el cuidado, la ética y el bienestar de los niños, y está a disposición para aclarar cualquier duda de las familias afectadas.