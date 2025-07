No fue solo la brutal agresión a una mujer en el aeropuerto El Dorado: sale a luz lo que hicieron después con ella y el agresor

“Lo más grave es que este caso, además de la violencia en sí, ha expuesto serias fallas institucionales en la atención a la víctima. Según ha denunciado su defensa, no se activaron protocolos básicos como la Línea Púrpura, no hubo acompañamiento psicosocial ni presencia institucional de entidades responsables como la Secretaría de la Mujer ”, indicaron puntualmente desde el distrito.

Así mismo, desde la alcaldía recalcaron que lo ocurrido con la mujer en el aeropuerto El Dorado no solo vulnera los derechos de una ciudadana, “ sino que atenta contra los principios fundamentales de nuestra ciudad : el respeto, la equidad y la garantía plena de los derechos de las mujeres”.

Y agregaron: “Bogotá es una ciudad que avanza decidida hacia la erradicación de todas las formas de violencia basada en género. Este acto no representa los valores de quienes habitamos la ciudad, ni de quienes trabajamos día a día para que el turismo sea una fuerza transformadora, incluyente y respetuosa. En Bogotá, quien viene como turista debe respetar nuestras leyes y nuestra cultura ciudadana. Aquí, el machismo no tiene cabida y no se disfraza de malentendido”.