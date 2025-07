Habla esposa del hombre que agredió brutalmente en la cara a una mujer por una silla en el Aeropuerto El Dorado: “Me duele decir esto”

“La persona que aparece agrediendo físicamente a una mujer es mi esposo y no saben cuánto me duele decir esto en voz alta. Realmente me duele como mujer, como mamá, como fundadora de Khala, porque todo esto va en contra de lo que queremos, de lo que hemos venido trabajando durante muchos años”, comentó.

“Esto no quiere decir que está bien, porque no lo está. No, no lo justifico, no lo apruebo y no me quedo callada”, agregó.