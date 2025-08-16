Suscribirse

Asesinato de Harold Aroca en Bogotá podría tomar inesperado giro: “Él se enteró”, dijo el padre del menor

El cuerpo del menor fue hallado en una zona desolada del barrio Los Laches, centro de Bogotá.

Redacción Nación
16 de agosto de 2025, 12:29 p. m.
Harold Aroca, el menor asesinado.
Harold Aroca, el menor asesinado.

El pasado 5 de agosto, familiares de Harold Aroca, un menor de 16 años, reportaron su desaparición, luego de que este saliera de su vivienda.

Transcurridos cinco días, exactamente el 10 de agosto, el cuerpo del menor fue hallado en un predio que pertenecería a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), ubicado en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe. Al parecer, el cadáver presentaba señales de tortura e impactos de bala.

Mientras avanza la investigación que busca dar con el paradero de los responsables de este crimen, recientemente se viralizó en redes sociales un video en el que se ve a Aroca poco antes de ser asesinado. En las imágenes, se pudo a preciar al menor rodeado por varios hombres; uno de estos, lo tenía sujetado por la espalda.

Entre las versiones que han surgido alrededor del asesinato de Aroca, hay una que toma fuerza. Aseguran que el menor habría sido testigo de un crimen cometido un día antes de su desaparición.

Al parecer, se trata del crimen de un hombre identificado como Diego Mesa quien, según El Tiempo, ocurrió mientras este se encontraba en una cigarrería del barrio Los Laches.

“Lo que llama la atención es que Mesa estaba en prisión domiciliaria cumpliendo una condena de dos años por tráfico de estupefacientes en una residencia de Los Laches. Sin embargo, autoridades indagan por qué se encontraba fuera de su domicilio en el momento de su asesinato y si este tenía algún nexo con la banda Los Parejo, quienes controlan el tráfico de estupefacientes y sicariatos en la localidad de Santa Fe y La Candelaria”, indicó el diario El Tiempo.

Precisamente, el medio citado anteriormente habló con Hermes Aroca, papá del menor asesinado, quien entregó su versión, respecto a que su hijo había sido testigo de un crimen, horas antes de que a él también lo terminaran matando.

“A él lo cogió esa gente fue por represalias de eso. Él se enteró que habían matado a ese otro muchacho el domingo, no sé por qué lo dijo, si en broma o qué, y que él tenía idea de quién había matado ese muchacho. Pero él estuvo ese domingo todo el día conmigo”, dijo el padre de Harold Aroca a El Tiempo.

Harold Aroca
Harold Aroca, vestido de rojo, poco antes de ser asesinado.

No obstante, recalcó que su hijo nada tenía que ver con bandas criminales que operan en esa zona de Bogotá. “Todo eso es falso porque él no hacía parte de bandas. Él no está relacionado con nada de esas cosas. Y yo menos. Él era un niño inocente”.

En cuanto a los individuos que aparecen en el video, en el que se vio a su hijo poco antes de ser asesinado, Hermes Aroca manifestó a El Tiempo que no distingue a ninguno.

No distingo a nadie que aparece en ese video. A mí nadie me ve en la calle, yo no tengo problemas con nadie y mi hijo tampoco. Él salía a jugar fútbol”, aseveró.

Tras la versión que en las últimas ha sido confirmada por el padre del menor, este caso podría tomar un inesperado giro. Mientras tanto, la familia del Harold Aroca pide que se haga justicia, pues resaltan que él era una persona de bien.

