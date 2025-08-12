Se conoce lo que dijo Harold Aroca en el colegio antes de ser asesinado en Bogotá: mamá contó detalle clave

Es un misterio lo que pasó con Harold Aroca, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en los cerros de Bogotá, específicamente en el sector de Los Laches, en la localidad de Santa Fe.

El joven de 16 años de edad desapareció después de salir de su casa el pasado martes 5 de agosto. La víctima iba rumbo a un entrenamiento deportivo, pasaron las horas y nunca volvió, lo que desató la angustia de Carolina García Clavijo, su madre.

El caso ha generado gran consternación en Bogotá. | Foto: Foto 1: X; @jcuestanovoa / Foto 2: X: @zandrusky

La mujer empezó una intensa búsqueda que finalmente culminó el pasado 10 de agosto, día en el que encontró el cuerpo de su hijo. Un dato importante es que ella, junto a otros familiares, buscaron en ese lugar gracias a un mensaje que alguien escribió en redes sociales.

Desde ese momento, inició la lucha de Carolina para saber qué pasó con el menor y quiénes son los responsables, ya que el cadáver tenía disparos y presentaba signos de tortura.

Con el pasar de los días, se han conocido algunos detalles clave del caso. Se confirmó un comentario que Harold hizo en su colegio una semana antes de ser asesinado.

La madre del menor le contó a City Tv que el lunes, 4 de agosto, el adolescente llegó a la institución asegurando que él sabía quién había cometido un homicidio en días anteriores. Específicamente, al parecer el joven se refería al asesinato de un integrante de la banda Los Laches.

Las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer qué pasó. | Foto: Foto: Video Twitter

"Dicen que ahí del salón se salió la información”, explicó Carolina García al medio mencionado.

Una de las hipótesis de los investigadores es que lo dicho por Harold llegó hasta oídos de la organización que cometió el crimen y, por lo mismo, habrían tomado venganza, pero esto no se ha sido confirmado en su totalidad.

De hecho, otro aspecto clave es el papel que le encontraron al joven en uno de sus bolsillos y en el que le dejaron algo escrito.

Esta no es la única hipótesis que se maneja. Otra apunta a que el menor estaba siendo instrumentalizado por bandas dedicadas a la venta de estupefacientes, por lo que, supuestamente, habría sido una de las víctimas que deja la guerra entre estas organizaciones.

Sin embargo, la madre de la víctima no cree en esta hipótesis, en repetidas oportunidades ha dejado claro que su hijo siempre había sido una persona que no se metía en cosas ilegales.

Ahora, mientras que las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer lo que pasó, la mujer exige que haya justicia y que nada quede en la impunidad.

“Ya que no me ayudaron a recuperar a mi hijo vivo, quiero justicia”, señaló e hizo referencia a un video en el que se ve a Harold rodeado de cinco hombres, quienes son los principales sospechosos del crimen.