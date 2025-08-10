Suscribirse

Menor que desapareció en Bogotá fue encontrado sin vida: tenía varios signos de violencia

Desde el pasado 5 de agosto se realizaban las labores de búsqueda.

Redacción Semana
10 de agosto de 2025, 11:08 p. m.
Foto: Video Twitter
El pasado martes, una familia de Bogotá reportó a las autoridades de la ciudad la desaparición de Harold Aroca, un menor de 16 años que se dirigía a un entrenamiento deportivo.

En un informe desarrollado por el diario El Tiempo se reveló que en el trayecto al escenario deportivo el joven fue interceptado por varios sujetos, los cuales lo intimidaron.

Sabemos que al CAI llegaron varias llamadas informando que lo habían encapuchado, que lo habían golpeado y que lo habían subido al carro y se lo habían llevado” destacó la madre del menor al medio citado.

El video hace parte de la investigación que desarrolla la Policía Nacional para encontrar los móviles del hecho y poder dar con los responsables del lamentable crimen.

En la noche del sábado 9 de agosto, familiares y amigos del menor realizaron una velatón para pedir por el regreso a casa del mismo, sin embargo, durante este evento, encontraron al menor en una zona boscosa cercana.

La madre del menor le señaló al medio citado que el su hijo contaba con diversas marcas de violencia en el cuerpo. “Tenía disparos, pero no sé decir cuántos ni en qué lugares”, puntualizó el acudiente del menor.

Tras el hallazgo, las fuerzas de la ley hicieron presencia en el lugar para desarrollar las labores de investigación y levantamiento del cuerpo. Por su parte, la familia del menor iniciará los trámites funerarios para poder dar el último adiós al adolescente.

Por medio de sus redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó la muerte del menor y envió mensaje a las autoridades de la ciudad.

Lamento y rechazo la muerte de Harold Aroca. Ningún compromiso puede ser mayor que el de proteger la vida e integridad de niños, niñas y adolescentes. Cada muerte violenta de un menor es un fracaso de todos como sociedad.Les he pedido a las autoridades que se adelanten todas las investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables. No podemos aceptar más casos como el de Harold ni seguirles fallando a nuestros niños y niñas“, destacó el alcalde.

ICBF rechaza el crimen

Por medio de un comunicado de prensa, la entidad rechazó los acontecimientos y pidió respeto por la vida de los menores de edad en el país.

Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar han indicado que se apoyará la investigación contra el docente.
Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar han indicado que se apoyará la investigación. | Foto: Colprensa

“El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) expresa su más profundo rechazo y condena la muerte de un adolescente, hecho que enluta a su familia y conmueve a todo el país. La protección de la vida de las niñas, niños y adolescentes es un compromiso irrenunciable del Estado y de la sociedad. Por ello, Bienestar Familiar hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que adelanten, con la mayor celeridad y rigor, las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho y garantizar que no haya impunidad” destacó el ICBF.

Contexto: Hallan fosa común en Santa Bárbara, Antioquia: al menos cinco cuerpos

Con el propósito de acompañar a la familia, el Instituto, en principio, dispuso de acciones para apoyar la búsqueda por solicitud de la familia. Tras las lamentables circunstancias del caso, se ha dispuesto de un equipo para brindarles apoyo psicosocial, aseguro el ICBF.

