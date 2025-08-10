Menor que desapareció en Bogotá fue encontrado sin vida: tenía varios signos de violencia

El pasado martes, una familia de Bogotá reportó a las autoridades de la ciudad la desaparición de Harold Aroca, un menor de 16 años que se dirigía a un entrenamiento deportivo.

En un informe desarrollado por el diario El Tiempo se reveló que en el trayecto al escenario deportivo el joven fue interceptado por varios sujetos, los cuales lo intimidaron.

“Sabemos que al CAI llegaron varias llamadas informando que lo habían encapuchado, que lo habían golpeado y que lo habían subido al carro y se lo habían llevado” destacó la madre del menor al medio citado.

Se confirma el hallazgo del cuerpo sin vida, del joven Harold Aroca. Secuestrado y posteriormente asesinado, en medio de un pasmoso desgano institucional. ¿Ustedes vieron un llamado del alcalde @CarlosFGalan para encontrarlo, cuando estaba desaparecido, o acaso, una nota… pic.twitter.com/7GX8fgycqu — Jose Cuesta Novoa (@jcuestanovoa) August 10, 2025

El video hace parte de la investigación que desarrolla la Policía Nacional para encontrar los móviles del hecho y poder dar con los responsables del lamentable crimen.

En la noche del sábado 9 de agosto, familiares y amigos del menor realizaron una velatón para pedir por el regreso a casa del mismo, sin embargo, durante este evento, encontraron al menor en una zona boscosa cercana.

🚨 Lamento profundamente el fallecimiento del joven Harold Aroca, quien había sido reportado como secuestrado por sus familiares hace cinco días.



Preocupa ver que la situación de seguridad en Bogotá empeora y es que, según el último boletín oficial, publicado por la… — Concejal Rocío Dussán Pérez (@RocioDussanPer) August 10, 2025

La madre del menor le señaló al medio citado que el su hijo contaba con diversas marcas de violencia en el cuerpo. “Tenía disparos, pero no sé decir cuántos ni en qué lugares”, puntualizó el acudiente del menor.

Tras el hallazgo, las fuerzas de la ley hicieron presencia en el lugar para desarrollar las labores de investigación y levantamiento del cuerpo. Por su parte, la familia del menor iniciará los trámites funerarios para poder dar el último adiós al adolescente.

Por medio de sus redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó la muerte del menor y envió mensaje a las autoridades de la ciudad.

Lamento y rechazo la muerte de Harold Aroca. Ningún compromiso puede ser mayor que el de proteger la vida e integridad de niños, niñas y adolescentes. Cada muerte violenta de un menor es un fracaso de todos como sociedad.Les he pedido a las autoridades que se adelanten todas las investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables. No podemos aceptar más casos como el de Harold ni seguirles fallando a nuestros niños y niñas“, destacó el alcalde.

ICBF rechaza el crimen

Por medio de un comunicado de prensa, la entidad rechazó los acontecimientos y pidió respeto por la vida de los menores de edad en el país.

Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar han indicado que se apoyará la investigación. | Foto: Colprensa

“El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) expresa su más profundo rechazo y condena la muerte de un adolescente, hecho que enluta a su familia y conmueve a todo el país. La protección de la vida de las niñas, niños y adolescentes es un compromiso irrenunciable del Estado y de la sociedad. Por ello, Bienestar Familiar hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que adelanten, con la mayor celeridad y rigor, las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho y garantizar que no haya impunidad” destacó el ICBF.