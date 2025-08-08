Suscribirse

Medellín

Hallan fosa común en Santa Bárbara, Antioquia: al menos cinco cuerpos

Las autoridades se encuentran al frente del caso.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

8 de agosto de 2025, 1:19 p. m.
Sitio donde hallaron a un hombre dentro de una nevera sin vida en Soledad.
Las autoridades investigan lo ocurrido. | Foto: SEMANA

Todo un revuelo hay en el municipio de Santa Bárbara, en el sureste del departamento de Antioquia, donde encontraron una fosa común que tendría por lo menos cinco cuerpos sin vida.

Hasta el lugar que se encuentra ubicado en un sector conocido como Palestina, en zona rural de esta población, llegaron integrantes de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía de Antioquia, quienes adelantaron los procedimientos correspondientes.

Al parecer, estos cuerpos sin vida serían de personas que fueron asesinadas por bandas criminales que delinquen en la zona, presuntamente, desde el año 2022. Los cuerpos sin vida fueron trasladados hasta las instalaciones de Medicina Legal para que puedan realizar todos los procesos para la plena identidad de las personas que fueron asesinadas y halladas en esta fosa común.

Por su parte, Jorge Mario Quintana, alcalde de Santa Bárbara, dijo en diálogo con Blu Radio Medellín que avanzan con las pesquisas y cuestionó la hipótesis de que los cuerpos sean producto de una confrontación entre grupos ilegales.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales
3. Judicatura toma trascendental decisión para los tres magistrados que estudiarán la apelación del expresidente Álvaro Uribe Vélez

“Nosotros tenemos los problemas que tiene la gran mayoría de los municipios en Antioquia y en el país de pronto del microtráfico, pero es aventurado y riesgoso decir que corresponda a ello. Hay unas investigaciones que se vienen adelantando en cada caso y mientras no puedan avanzar y mientras no sea información oficial, creería yo que no es pertinente afirmarlo“, detalló el mandatario local.

Contexto: Hombre simuló que iba a alquilar una habitación y terminó amordazando, robando y abusando sexualmente de una mujer
Fotorreferencia.
Imagen de referencia. | Foto: Semana

El alcalde también hizo un llamado a la ciudadanía que tengan familiares desaparecidos para que se acerquen a Medicina Legal y puedan avanzar en los trámites correspondientes.

“Las personas que consideren pertinente verificar si alguno de los cuerpos exhumados corresponde a un familiar desaparecido, decirles que pueden dirigirse a la sede principal de Medicina Legal, pues porque existen procedimientos técnicos que se iniciarán a fin de determinar con certeza a qué nombre, a qué persona corresponde los cuerpos hallados”, agregó a Blu Radio.

Contexto: Aberrante caso de presidente de una Junta de Acción Comunal señalado de darle dinero a un menor de 13 años para “tocamientos indebidos”

De acuerdo con las autoridades, en esta zona de Antioquia, hay presencia de varias bandas criminales que tienen alianzas con el Clan del Golfo y se disputan territorios y hasta rentas ilegales.

Los integrantes de la fuerza pública no han bajado la guardia con las operaciones militares y policiales en todo el departamento de Antioquia, donde hay injerencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Clan del Golfo y hasta las disidencias de las Farc que colocan en jaque la tranquilidad de la población.

Los combates entre estos dos grupos armados al margen de la ley se registran en la zona rural del municipio de Almaguer, Cauca, desde hace varios días.
ELN y disidencias de las Farc hacen presencia en la zona. | Foto: Foto diseño El País con fotos de AFP

El llamado de las autoridades es para que la comunidad puedan denunciar cualquier movimiento sospechoso.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se conoce la causa de muerte de Eugenio Baena, reconocido periodista deportivo que falleció a los 71 años

2. Incierto el futuro de James Rodríguez en Club León: directivo informó situación oficial

3. Luto en Cartagena: muere Eugenio Baena, periodista deportivo, tras complicaciones de salud

4. Resultados del Mega Millions de este viernes, 8 de agosto: estos son los números ganadores y el premio mayor

5. Productora del concierto Damas Gratis anuncia dura decisión tras disturbios en el Movistar Arena: hizo oficial fuerte medida

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MedellínAntioquiaAsesinatosfosa común

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.