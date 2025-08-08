Hallan fosa común en Santa Bárbara, Antioquia: al menos cinco cuerpos

Todo un revuelo hay en el municipio de Santa Bárbara, en el sureste del departamento de Antioquia, donde encontraron una fosa común que tendría por lo menos cinco cuerpos sin vida.

Hasta el lugar que se encuentra ubicado en un sector conocido como Palestina, en zona rural de esta población, llegaron integrantes de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía de Antioquia, quienes adelantaron los procedimientos correspondientes.

Al parecer, estos cuerpos sin vida serían de personas que fueron asesinadas por bandas criminales que delinquen en la zona, presuntamente, desde el año 2022. Los cuerpos sin vida fueron trasladados hasta las instalaciones de Medicina Legal para que puedan realizar todos los procesos para la plena identidad de las personas que fueron asesinadas y halladas en esta fosa común.

Por su parte, Jorge Mario Quintana, alcalde de Santa Bárbara, dijo en diálogo con Blu Radio Medellín que avanzan con las pesquisas y cuestionó la hipótesis de que los cuerpos sean producto de una confrontación entre grupos ilegales.

“Nosotros tenemos los problemas que tiene la gran mayoría de los municipios en Antioquia y en el país de pronto del microtráfico, pero es aventurado y riesgoso decir que corresponda a ello. Hay unas investigaciones que se vienen adelantando en cada caso y mientras no puedan avanzar y mientras no sea información oficial, creería yo que no es pertinente afirmarlo“, detalló el mandatario local.

Imagen de referencia. | Foto: Semana

El alcalde también hizo un llamado a la ciudadanía que tengan familiares desaparecidos para que se acerquen a Medicina Legal y puedan avanzar en los trámites correspondientes.

“Las personas que consideren pertinente verificar si alguno de los cuerpos exhumados corresponde a un familiar desaparecido, decirles que pueden dirigirse a la sede principal de Medicina Legal, pues porque existen procedimientos técnicos que se iniciarán a fin de determinar con certeza a qué nombre, a qué persona corresponde los cuerpos hallados”, agregó a Blu Radio.

De acuerdo con las autoridades, en esta zona de Antioquia, hay presencia de varias bandas criminales que tienen alianzas con el Clan del Golfo y se disputan territorios y hasta rentas ilegales.

Los integrantes de la fuerza pública no han bajado la guardia con las operaciones militares y policiales en todo el departamento de Antioquia, donde hay injerencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Clan del Golfo y hasta las disidencias de las Farc que colocan en jaque la tranquilidad de la población.

ELN y disidencias de las Farc hacen presencia en la zona. | Foto: Foto diseño El País con fotos de AFP