Medellín

Hombre simuló que iba a alquilar una habitación, terminó amordazando, robando y abusando sexualmente de una mujer

El atroz hecho sucedió en el barrio Campo Amor, en el sur de Medellín.

Redacción Semana
7 de agosto de 2025, 10:59 a. m.
El abuso sexual es un flagelo que sigue vigente en la comunidad.
El abuso sexual es un flagelo que sigue vigente en la comunidad.

Un juez de control de garantías de Medellín envío a prisión a Esteban Castilla Tarazona, un hombre de 25 años, señalado de acto sexual con incapaz de resistir, hurto por medios informáticos y hurto calificado y agravado.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Campo Amor de Medellín, el pasado 2 de agosto, cuando Castilla Tarazona llegó bajo el pretexto de mirar una habitación que estaba en arriendo.

“De acuerdo con la denuncia, después de reducir a la dueña, el hombre la habría amarrado de pies y manos para apoderarse de varios objetos valorados en 2.500.000 pesos”, dio a conocer la Fiscalía.

Los investigadores de la Policía Judicial, reveló la Fiscalía, evidenciaron que, al parecer, Castilla Tarazona obligó a su víctima a desbloquear su celular y realizó una transferencia no consentida.

Sin embargo, no todo terminó en el asalto. “Después de cometer el hurto, el hombre también le habría realizado tocamientos de carácter sexual y abandonó el lugar”, señaló el ente acusador.

Al verse sometida, la mujer comenzó a gritar, indicó la Fiscalía, y fueron sus voces de auxilio los que alertaron a los vecinos.

Estos “retuvieron al presunto agresor y lo entregaron a la Policía Nacional. Los objetos hurtados fueron recuperados”, aseguró el ente acusador.

Ante un juez, Castilla Tarazona no se allanó a los cargos que le imputó un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI).

Este caso, se suma al aberrante episodio de presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Llanaditas, en Medellín, señalado de darle dinero a un menor de 13 años para “tocamientos indebidos”.

El relato del secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, es aterrador. Un hombre de 50 años de edad, que estuvo durante 17 al frente de la Junta de Acción Comunal del barrio Llanaditas, en la comuna 8- Villa Hermosa, de Medellín, le ofreció una falsa posibilidad de empleo a un menor de 13 años, le daba entre 100 mil pesos y 200 mil pesos y también le obsequiaba teléfonos celulares y artículos personales.

Jesús Antonio Marulanda López llevaba más de 17 años como presidente de la Junta de Acción Comunal de Llanaditas, en Medellín.
Jesús Antonio Marulanda López llevaba más de 17 años como presidente de la Junta de Acción Comunal de Llanaditas, en Medellín.

Todo eso con una deleznable intención: someterlo sexualmente.

“Los hechos ocurridos entre los años 2023 y 2024 se perpetraron tanto en las instalaciones de la Junta de Acción Comunal como en la residencia del capturado”, dijo el funcionario.

“La investigación evidenció un patrón sistemático de manipulación; el acusado generó vínculos de proximidad con el menor y con su familia, utilizando su influencia comunitaria para ocultar esos crímenes”, dio a conocer.

