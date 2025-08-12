Revelan lo que dice el papel que asesinos dejaron en un bolsillo de Harold Aroca, menor hallado muerto en Bogotá

Harold Aroca, un menor de tan solo 16 años, se convirtió en la más reciente víctima mortal que deja la violencia en Bogotá. El joven fue encontrado con disparos y señales de tortura el pasado 10 de agosto en el sector de Los Laches, en la localidad de Santa Fe.

Harold desapareció el martes 5 de agosto, salió de su casa rumbo a un entrenamiento deportivo y no se supo nada más de él. Carolina García Clavijo, su mamá, fue quien encontró el cuerpo en los cerros orientales de Bogotá. De esta forma, acabó con su angustia, pero comenzó la lucha para saber qué le pasó.

El menor fue encontrado sin vida y con varios signos de violencia. | Foto: Foto X: @zandrusky

La mujer habló con el diario El Tiempo y pese a que no precisó el estado en el que estaba el joven, sí confirmó que era muy malo. “Torturaron a mi hijo hasta más no poder”, contó.

Con el paso de los días, se han conocido nuevos detalles del caso, como, por ejemplo, un video que muestra al menor de 16 años con por lo menos cinco hombres, quienes serían los que lo secuestraron, torturaron y acabaron con su vida.

Otro detalle llamativo fue lo que encontraron las autoridades en uno de los bolsillos del pantalón que tenía la víctima. Según indicó el medio mencionado, durante la inspección al cadáver se halló un papel que tenía escrita una pequeña frase.

“Jajaja. Eso le pasa por sapo”, fue lo que leyeron los investigadores en este pequeño pedazo de hoja. Al parecer, fue dejado por los asesinos del joven, aunque hasta el momento se desconoce quiénes son.

Las autoridades están investigando lo sucedido. | Foto: Foto: X: @jcuestanovoa

Este papel es clave dentro de la investigación, ya que podría ayudar a precisar los motivos por los que Harold Aroca fue asesinado, aunque por ahora todo es muy incierto.

Una de las principales hipótesis es que la víctima estaría siendo instrumentalizada por organizaciones dedicadas a la venta de drogas, pues en esta zona de la ciudad operan varias bandas.

Sin embargo, Carolina García Clavijo no cree mucho en esta versión y ha dejado en claro que su hijo era una persona de bien. “Si mi hijo estuviera en eso, yo no estaría en esta lucha para que haya justicia”, comentó.

“Mi hijo no estaba involucrado en ninguna banda ni estaba siendo instrumentalizado, fue una víctima", añadió.

Otro de los detalles importantes es que Harold, al parecer, una semana antes de su asesinato, aseguró en su colegio que él conocía la identidad de quien había matado a un integrante de la banda de Los Laches.

Por ello, las autoridades no descartan que este comentario llegara a oídos de la organización delincuencial y que por eso fue asesinado.