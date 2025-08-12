Suscribirse

Bogotá

Aparece video en el que se ve a Harold Aroca, poco antes de ser asesinado en Bogotá: está rodeado de varios hombres

El menor fue hallado sin vida el pasado domingo 10 de agosto.

Redacción Nación
12 de agosto de 2025, 4:26 p. m.
Harold Aroca
Aparece video en el que se ve a Harold Aroca. | Foto: Pantallazos de video de @NoticiasCaracol

Consternación en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe, al sur de Bogotá, tras el crimen de un menor de 16 años, identificado como Harold Aroca.

La desaparición del menor fue reportada por su familia y, cinco días después, exactamente el domingo 10 de agosto, fue hallado sin vida en un predio que pertenecería a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

De acuerdo con información preliminar, el menor fue hallado con disparos y señales de tortura.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación para dar con el paradero de los asesinos, apareció un video en el que se ve a Harold Aroca rodeado por algunos sujetos.

Se trata del último video en el que se vio al menor con vida. En este se observa al adolescente, al parecer, entregando unas explicaciones a unos individuos, mientras uno de ellos lo sujeta por la espalda, evitando que escapara.

Al parecer, el video habría sido grabado por un vecino del sector. Ahora las autoridades deberán establecer si los hombres que aparecen en las imágenes tienen alguna responsabilidad en lo ocurrido.

El teniente coronel Luis Carlos Torres, comandante operativo de Seguridad Ciudadana 4, informó que el menor había sido reportado como desaparecido desde el pasado 5 de agosto.

“Las primeras hipótesis indican que, al parecer, se trata de la retaliación entre dos estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes, las cuales podrían estar instrumentalizando a este menor de edad. Por lo cual se ha conformado una burbuja investigativa liderada por la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los hechos y dar con los responsables”, dijo el oficial de la Policía Nacional.

Es de anotar que la familia del menor resaltó en Citytv que Harold Aroca no pertenecía a ningún grupo delincuencial y, por el contrario, pidieron que se haga justicia.

“Ya que no me ayudaron a recuperar a mi hijo vivo, quiero justicia. Ya están las cinco personas identificadas, ya el video se hizo viral. Necesito que por favor me den una respuesta. Lo exijo", dijo en Citytv Diana Carolina, mamá del menor asesinado.

El pasado domingo 10 de agosto, desde la Secretaría de Gobierno de Bogotá rechazaron la muerte del menor.

“Desde la Secretaria Distrital de Gobierno lamentamos y rechazamos la muerte del joven Harold Aroca García. La vida es sagrada y su respeto es un principio inquebrantable que defendemos desde la gestión pública. Expresamos nuestra solidaridad con su familia y comunidad. Reiteramos nuestro compromiso en la protección y promoción de los derechos humanos, especialmente de niñas, niños y adolescentes, trabajando para prevenir y mitigar situaciones de vulnerabilidad que puedan derivar en hechos como este en Bogotá”, informaron desde el Distrito en un comunicado.

