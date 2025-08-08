Se conoce lo último que le dijo Sergio Blanco a su familia, antes de morir atropellado en medio de desmanes en el Movistar Arena

Momentos de terror se vivieron el miércoles al interior del Movistar Arena, en Bogotá, a pocos minutos de que iniciara el concierto de la agrupación argentina Damas Gratis.

Ese día en la noche, presuntos barristas de los equipos de Millonarios y Santa Fe coincidieron en el lugar y, en cuestión de minutos, todo fue caos. En videos que circulan en redes sociales se observan ataques a cuchillo entre algunos de los asistentes.

En medio de esos desmanes en el Movistar Arena, un hombre identificado como Sergio Blanco, hincha de Santa Fe, murió tras ser atropellado por un carro a las afueras del lugar, en circunstancias que son investigadas por las autoridades judiciales.

Los desmanes en el Movistar Arena, el pasado miércoles. | Foto: Archivo particular de redes sociales

En entrevista con Caracol Radio este viernes, 8 de agosto, Laura Chaparro Blanco, sobrina de Sergio, contó que él la alcanzó a llamar antes de ingresar al Movistar Arena.

De acuerdo con la joven, ella había llegado más temprano al lugar y, cuando él la llamó a su celular, le alcanzó a decir que no ingresara al escenario porque había desmanes.

“Él iba a entrar, pero más tardecito. Entonces cuando él ya estaba ahí, faltaban aproximadamente 20 minutos para que se presentara la banda, empezaron los desmanes en la parte de atrás, en la zona izquierda. Yo me preocupé, porque creí que él ya había ingresado; empezaron a empujar, había bastantes disturbios, entonces la gente se empezaba a trepar a la tarima, a lo cual yo alcancé a movilizarme hasta la tarima y ahí él me llama”, empezó contando Chaparro en la emisora citada anteriormente.

La familia del joven pide que se haga justicia. | Foto: Redes sociales Sergio Blanco

De acuerdo con la sobrina de Sergio, la llamada se realizó alrededor de las 9:20 p. m.

“Él me informa que no había ingresado aún, que estaba afuera del Movistar Arena. Yo le dije ‘no vayas a venir porque acá está horrible’. Entonces él me dijo como ‘yo voy a estar bien’ y me colgó. Después como de 10 minutos recibimos una llamada que él estaba demasiado mal, entonces nos tocó salir corriendo y ya fue cuando llegamos al lugar de lo sucedido”, agregó Chaparro en Caracol Radio.

Frente al carro que arrolló a su tío, dijo que el conductor de este se dio a la fuga.