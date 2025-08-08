Suscribirse

Bogotá

Se conoce lo último que le dijo Sergio Blanco a su familia, antes de morir atropellado en medio de desmanes en el Movistar Arena

Los hechos se presentaron el pasado miércoles, 6 de agosto, en horas de la noche.

Redacción Semana
8 de agosto de 2025, 2:34 p. m.
Sergio Blanco
Sergio Blanco, el hombre que murió. | Foto: Redes sociales de Sergio Blanco

Momentos de terror se vivieron el miércoles al interior del Movistar Arena, en Bogotá, a pocos minutos de que iniciara el concierto de la agrupación argentina Damas Gratis.

Ese día en la noche, presuntos barristas de los equipos de Millonarios y Santa Fe coincidieron en el lugar y, en cuestión de minutos, todo fue caos. En videos que circulan en redes sociales se observan ataques a cuchillo entre algunos de los asistentes.

Contexto: Habla hermana de Sergio Blanco, hombre que murió en desmanes del Movistar Arena, e hizo escalofriante revelación: “Estaba frío”

En medio de esos desmanes en el Movistar Arena, un hombre identificado como Sergio Blanco, hincha de Santa Fe, murió tras ser atropellado por un carro a las afueras del lugar, en circunstancias que son investigadas por las autoridades judiciales.

La violenta situación quedó registrada en varios videos.
Los desmanes en el Movistar Arena, el pasado miércoles. | Foto: Archivo particular de redes sociales

En entrevista con Caracol Radio este viernes, 8 de agosto, Laura Chaparro Blanco, sobrina de Sergio, contó que él la alcanzó a llamar antes de ingresar al Movistar Arena.

De acuerdo con la joven, ella había llegado más temprano al lugar y, cuando él la llamó a su celular, le alcanzó a decir que no ingresara al escenario porque había desmanes.

“Él iba a entrar, pero más tardecito. Entonces cuando él ya estaba ahí, faltaban aproximadamente 20 minutos para que se presentara la banda, empezaron los desmanes en la parte de atrás, en la zona izquierda. Yo me preocupé, porque creí que él ya había ingresado; empezaron a empujar, había bastantes disturbios, entonces la gente se empezaba a trepar a la tarima, a lo cual yo alcancé a movilizarme hasta la tarima y ahí él me llama”, empezó contando Chaparro en la emisora citada anteriormente.

Él era Sergio Blanco, el joven hincha de Santa Fe que murió en medio del tropel del Movistar Arena: amigos lo despiden en redes sociales.
La familia del joven pide que se haga justicia. | Foto: Redes sociales Sergio Blanco

De acuerdo con la sobrina de Sergio, la llamada se realizó alrededor de las 9:20 p. m.

“Él me informa que no había ingresado aún, que estaba afuera del Movistar Arena. Yo le dije ‘no vayas a venir porque acá está horrible’. Entonces él me dijo como ‘yo voy a estar bien’ y me colgó. Después como de 10 minutos recibimos una llamada que él estaba demasiado mal, entonces nos tocó salir corriendo y ya fue cuando llegamos al lugar de lo sucedido”, agregó Chaparro en Caracol Radio.

Contexto: Alcaldía de Bogotá anuncia primeras medidas por disturbios en el Movistar Arena: “Habrá consecuencias para quienes no respetan la vida”

Frente al carro que arrolló a su tío, dijo que el conductor de este se dio a la fuga.

“Lo que nos contaban las personas de ahí fue que si él hubiese frenado en seco [el conductor], hubiese sido solo un empujón. Pero él siempre aceleró a pesar de que era una curva y pues se dio a la fuga”, aseguró la familiar de Sergio, quien tenía 29 años de edad.

La familia de la víctima exige justicia.

Las autoridades continúan investigando lo sucedido con el hincha de Santa Fe.

