Tragedia en el Movistar Arena de Bogotá: riña en medio del concierto de Damas Gratis deja varios heridos

En la noche de este miércoles, 6 de agosto, se presentó una fuerte riña al interior del Movistar Arena, mientras cientos de espectadores esperaban la presentación de la banda argentina Damas Gratis.

La confrontación se desató en la localidad de platea, por cuenta, al parecer, de hinchas de diferentes equipos de futbol que se encontraban en el lugar.

La violenta situación obligó a los organizadores del evento a cancelar el concierto de música popular debido a que la confrontación dejó varios heridos, según el reporte preliminar.

Desmanes en el Movistar Arena en Bogotá obligaron a cancelar el concierto de la agrupación argentina Damas Gratis. Al parecer, una pelea se desató entre hinchas de equipos de la capital del país. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/TLGvzZ96C6 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2025

Varios videos muestras los momentos de angustia que vivieron los fanáticos de la reconocida banda, quienes tuvieron que abandonar el lugar de manera urgente, donde la multitud de personas se aglomeró y generó una estampida humana.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Bogotá no han emitido un pronunciamiento oficial de los heridos ni de los desmanes que se presentaron, donde se observó a varios de los involucrados arrojarse objetos entre ellos.

Sin embargo, se conoció de manera preliminar que al menos dos personas resultaron heridas con arma blanca, quienes fueron trasladados a centros asistenciales.

Fuimos al Movistar arena a ver damas gratis no somos barristas…!! Queríamos gozarnos un concierto más en nuestras vidas y pasa esto…!!! pic.twitter.com/4nPcOYMWBj — Andrea Gonzalez (@andrupili) August 7, 2025

Por su parte, el Movistar Arena emitió un comunicado de lo sucedido y explicó detalles del hecho. Asimismo, lamentó la situación que se presentó en sus instalaciones.

“La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden. Por motivos de seguridad y debido a actos violentos presentados por algunos asistentes, nos hemos visto en la obligación de cancelar el concierto”, dice el pronunciamiento.

Así mismo, reportó como se encuentra actualmente estas instalaciones tras la riña: “En este momento, el recinto ya ha sido evacuado para garantizar el bienestar de todos los presentes. Agradecemos su comprensión y colaboración”.