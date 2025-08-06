Suscribirse

Gente

Se cancela concierto de Damas Gratis; desmanes causaron terror en el Movistar Arena en Bogotá

Enfrentamientos obligaron a cancelar el concierto de la agrupación argentina Damas Gratis. Al parecer, una pelea se desató entre hinchas de equipos de la capital del país.

Redacción Gente
7 de agosto de 2025, 3:14 a. m.
Concierto en el Movistar Arena de Bogotá fue cancelado por riñas.
Concierto en el Movistar Arena de Bogotá fue cancelado por riñas. | Foto: Instagram @damasgratisok

En las redes sociales están circulando una gran cantidad de videos de la fuerte riña que se generó en la localidad de platea en el Movistar Arena, a la espera de la llegada de Damas Gratis, una banda argentina de música tropical.

Los clips grabados por los asistentes al esperado evento suman miles de reproducciones y han generado polémica, pues en ellos se puede observar a supuestos hinchas de distintos equipos de fútbol violentar a las personas que estaban a la espera del show.

El caos generado en el lugar fue tan grande que el concierto fue cancelado y los fanáticos de la agrupación fueron desalojados del complejo con el fin de preservar la seguridad de todas las personas que esperaban disfrutar de la presentación.

“El fútbol se debe vivir en paz, grave problema que no se respeten aun sin tener distinción. Unos años en la cárcel no les caerían mal”; “el fanatismo es enfermizo por todos lados”; “qué horrible, había mucha gente esperando el evento” y “qué triste que así terminen los eventos culturales en Colombia”, son algunas de las palabras que escribieron en las redes sociales.

Asistente al evento grabó los momentos más caóticos dentro del Movistar Arena

Juanjo Guerrero, reconocido creador de contenido especializado en conciertos, publicó varias actualizaciones por medio de su cuenta de X, detallando cada uno de los inconvenientes que se presentaron y los problemas que se generaron en torno a lo sucedido.

“Esto es una porquería, literal, peleas entre hinchadas. Dañaron el concierto de Damas Gratis, una lástima porque todo iba a estar muy bueno, iba a ser una fiesta muy buena. No sabemos qué va a pasar en este momento, la gente está bastante loca, destruyendo todo”, dijo en medio del tormentoso escenario.

“Se vive una batalla campal aquí en el Movistar Arena”, mencionó mientras capturaba el momento en el que la gente corría dentro del lugar con el fin de encontrar una salida y protegerse de la peligrosa situación.

Agregó: “Se organizaron 2.000 personas para entrar, destruyeron la puerta 5 y entraron. Esto es culpa de las hinchadas. La verdad fue algo muy triste, este es un lugar de conciertos, que lo mezclen con fútbol, es una lástima, no hay otra palabra. Si están aquí, váyanse, por favor”.

Minutos después, se encargó de grabar las instalaciones del complejo musical, muy cerca al estadio El Campín y el centro comercial Galerías, calles en las que se continúan observando enfrentamientos violentos.

