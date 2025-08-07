Él era Sergio Blanco, el joven hincha de Santa Fe que murió en medio del tropel del Movistar Arena: amigos lo despiden en redes sociales.

Sergio Blanco, de 29 años, fue la única víctima fatal, hasta el momento, del tropel que se formó en la noche del pasado miércoles 6 de agosto en inmediaciones del Movistar Arena. Lo que había sido un día de celebración por cuenta del cumpleaños 487 de Bogotá, terminó con una tragedia como antesala al concierto de la agrupación argentina Damas Gratis.

En medio del enfrentamiento entre hinchas de Santa Fe y Millonarios, que inició dentro del recinto de conciertos, fueron muchos los que tuvieron que salir corriendo para resguardarse de la situación y proteger su vida.

Entre esos estuvo Sergio Blanco que, de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades de la ciudad, habría muerto luego de ser atropellado por un vehículo cuando intentaba escapar de la estampida de hinchas que protagonizaron los enfrentamientos.

“Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”, así informó del hecho el alcalde Carlos Fernando Galán.

Blanco, hincha furibundo de Santa Fe y miembro del Parche 10 de la Guardia Albi-Roja Sur, es recordado por sus compañeros como un “león” digno miembro de la hinchada santafereña.

En las redes sociales, plataformas que Blanco usaba para postear información del parche e intercambiar datos sobre encuentros y eventos de la barra, sus amigos postearon mensajes de despedida. “Se fue sin un adiós. Blanco, Blanco, ñero, a lo bien la última cerveza fue ese fin de semana, por qué no avisó. Tenía fe de que iba a estar bien”.

Antes de que sus compañeros de hinchada conocieran sobre su fallecimiento, también publicaron mensajes de apoyo esperando su recuperación.

