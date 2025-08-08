Suscribirse

Habla hermana de Sergio Blanco, hombre que murió en desmanes del Movistar Arena, e hizo escalofriante revelación: “Estaba frío”

La mujer y su familia exigen justicia para que el responsable enfrente a las autoridades.

Redacción Nación
8 de agosto de 2025, 1:12 p. m.
La familia de la víctima exige justicia.
La familia de Sergio Blanco exige justicia. | Foto: X: @SoyMiguelParis

Sergio Blanco, un hombre de 30 años y padre de una niña, se convirtió en la víctima fatal de la noche de terror que se vivió el pasado miércoles 6 de agosto en el Movistar Arena.

Lo que tenía que ser una fiesta, en medio del concierto de Damas Gratis, terminó en violencia después de que varios barristas de fútbol protagonizaran peleas con cuchillos dentro y fuera del centro de eventos.

Las autoridades continúan investigando lo sucedido con el hincha de Santa Fe.
Las autoridades continúan investigando lo sucedido con el hincha de Santa Fe. | Foto: X: @SoyMiguelParis

Mónica Blanco, hermana de la víctima, habló con el medio City TV y relató cómo habría ocurrido esa fatídica noche. Según comentó, su familiar nunca alcanzó a ingresar al Movistar Arena, pues le advirtieron que adentro había actos de violencia.

Al parecer, Sergio estaba en compañía de otros amigos y, de un momento a otro, fueron atacados por varios delincuentes, quienes portaban cuchillos.

Revelan la última conversación de Sergio Blanco antes de morir en disturbios del Movistar Arena: se conocieron chats

Ellos venían corriendo porque, cuando iban a ingresar, había demasiados hinchas de Millonarios con armas. Ellos trataron de defenderse con lo poco que había ahí, como piedras, pero eran demasiados”, comentó.

Por lo mismo, la víctima y sus acompañantes salieron corriendo para evitar ser heridos, pero fue entonces cuando ocurrió la tragedia. Según el relato, Sergio intentó cruzar la calle y fue embestido por una camioneta cuyo conductor continuó su camino pese a lo sucedido.

“Salieron a correr y una amiga dice que cuando ellos alcanzan a cruzar la calle, ella alcanza a poner los pies en el andén, pero ya la camioneta venía a demasiada velocidad”, precisó.

Él era Sergio Blanco, el joven hincha de Santa Fe que murió en medio del tropel del Movistar Arena: amigos lo despiden en redes sociales.
Sergio Blanco nunca alcanzó a ingresar al Movistar Arena. | Foto: Redes sociales Sergio Blanco

Mónica se encontraba dentro del Movistar junto con su hija, por lo que vivieron de primera mano todos los desmanes. “Empezaron los chiflidos y los empujones, entonces la gente comenzó a correr y era prácticamente como una estampida”, señaló.

Poco después, lograron salir del lugar y fue entonces cuando les avisaron lo que pasó con Sergio. “Cuando nosotros llegamos, mi hermano, prácticamente, estaba sin signos porque yo lo toqué y estaba totalmente frío”, explicó.

Además, la mujer denunció fallas en la atención que se le brindó a su familiar, pues —asegura— pasaron muchos minutos antes de que fuera trasladado a un centro médico.

Él era Sergio Blanco, el joven hincha de Santa Fe que murió en medio del tropel del Movistar Arena: amigos lo despiden en redes sociales

De hecho, aseguró que en el sitio había varios policías, quienes supuestamente nunca le prestaron ningún auxilio a la víctima.

“Nos demoramos ocho minutos en llegar al hospital. O sea, la Policía pudo haberlo llevado, pero decidieron esperar 40 minutos a que llegaran tres ambulancias. Y se supone que debían tener una ambulancia por el tema de protocolos de seguridad”, añadió.

¿Quién era Sergio Blanco? El hombre que murió en disturbios en Bogotá | El Tiempo

Mónica y toda su familia atraviesan ahora un difícil momento tras la muerte de Sergio. Por ello, hacen un llamado a que haya justicia y a que el conductor que lo atropelló se entregue a las autoridades.

Desde el Distrito y la Policía se rechazó lo ocurrido en el Movistar Arena y se adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer todo lo ocurrido.

