Revelan la última conversación de Sergio Blanco antes de morir en disturbios del Movistar Arena: se conocieron chats

Terror y zozobra: eso fue lo que vivieron los asistentes al concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena el pasado miércoles 6 de agosto. Hinchas de varios equipos de fútbol protagonizaron peleas al interior del centro de eventos y también afuera; incluso se vieron personas portando cuchillos.

Los desmanes dejaron varias personas heridas con arma blanca y un muerto, identificado como Sergio Blanco. El hombre, de 30 años y padre de una niña, era hincha de Santa Fe y falleció después de ser atropellado.

Según las primeras informaciones, él se encontraba junto a unos amigos cuando, de un momento a otro, fueron atacados por otros barristas con cuchillos. Por eso, intentó huir cruzando la calle, pero fue embestido por una camioneta. Por ahora, todo es materia de investigación.

Sergio Blanco nunca alcanzó a ingresar al Movistar Arena. | Foto: Redes sociales Sergio Blanco

Laura Chaparro, sobrina de la víctima, habló con el diario El Tiempo y reveló la última conversación que tuvo con su familiar, así como los mensajes de WhatsApp antes de que se conociera la tragedia.

La mujer explicó que ella y su mamá lograron entrar al Movistar Arena, mientras que el hombre, pese a tener boleta, nunca lo hizo.

Una vez estuvieron adentro, comenzaron los disturbios y, por eso, Chaparro llamó a su tío para advertirle que no ingresara. “Me dijo que estaba bien y colgó”, recordó.

De hecho, a través de WhatsApp le envió un video de lo que estaba ocurriendo y le escribió: “Está un asco, no vayas a venir. Se están matando literalmente”.

Tal y como lo han dicho otros asistentes, la joven afirmó que al interior del centro de eventos nunca vieron presencia de la Policía o del personal de logística. “Estábamos completamente solos”, comentó.

Las autoridades están investigando lo sucedido tras la tragedia en medio de los disturbios | Foto: Disturbios Movistar Arena

Minutos después, lograron salir del sitio y, al poco tiempo, la mamá de Sergio recibió la llamada que le cambiaría la vida: le informaron que el hincha de Santa Fe estaba gravemente herido.

De inmediato, fueron hasta el punto y allí encontraron a la víctima tirada en el suelo después de haber sido atropellada. “La camioneta no frenó. Lo lanzó sobre el capó y siguió derecho”, precisó la sobrina.

Chaparro explicó que hasta allí arribó una patrulla de la Policía, pero los agentes nunca hicieron nada para auxiliar a Sergio.

Finalmente, Blanco recibió atención y fue llevado hasta un centro médico. Por su parte, su familia fue trasladada allí, aunque primero los llevaron a una sede equivocada.

Una vez llegaron al lugar correcto, les informaron que, lastimosamente, el hombre había llegado sin signos vitales y ya era demasiado tarde: estaba muerto.

Ahora, tienen que despedir a Sergio e iniciaron una nueva batalla para que se esclarezca lo sucedido y el responsable responda ante la justicia. Pese a que pidieron los videos de las cámaras de seguridad, hasta el momento les han dicho que no hay grabaciones, debido a que en ese momento los establecimientos comerciales estaban cerrados.