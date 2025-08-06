Movistar Arena se pronuncia tras fuertes enfrentamientos que obligaron a la cancelación del concierto de Damas Gratis 

En la noche del 6 de agosto de 2025, hinchas de dos equipos del fútbol profesional colombiano se enfrentaron al interior del Movistar Arena. Los videos que circulan por redes sociales muestran la gravedad de las confrontaciones en las cuales participaron cientos de personas.

Así quedó el Movistar Arena de Bogotá tras los fuertes desmanes que obligaron a cancelar el concierto de Damas Gratis. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/CGfnQgsPvb — Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2025

El esperado concierto de Damas Gratis, programado para la noche del miércoles 6 de agosto en el Movistar Arena, fue cancelado a último momento debido a una violenta pelea entre grupos de hinchas que se desató en las inmediaciones del recinto y luego se trasladó al interior del coliseo. El incidente generó caos y obligó a las autoridades a suspender el evento por motivos de seguridad.

Los disturbios se propagaron por las inmediaciones del estadio El Campin y el Barrio Galerías, los vecinos del sector presenciaban el paso de los hinchas de los dos equipos con armas y objetos contundentes.

Sobre el costado sur del escenario deportivo, hinchas con prendas de color rojo entonaron cánticos contra sus adversarios que se encontraban en inmediaciones del puente de la calle 63.

Unidades del UNDMO (La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía) tuvieron que ingresar al recinto. En las calles del Barrio Galerías varias personas buscaron refugio en medio de la angustia y del sonido de las sirenas de las autoridades.

#Atención | Tras la batalla campal que se registró en el Movistar Arena (Bogotá), en medio de un concierto, el UNDEMO hace presencia en el lugar. Se reportan dos personas heridas con arma blanca, que fueron trasladadas a diferentes centros médicos. pic.twitter.com/q2NUDt5ybU — RCN Radio (@rcnradio) August 7, 2025

Movistar Arena acaba de pronunciarse sobre los hechos. A continuación, replicamos su comunicado:

“Desde el Movistar Arena lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el evento de hoy. La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden.

Por motivos de seguridad y debido a actos violentos presentados por algunos asistentes, nos hemos visto en la obligación de cancelar el concierto.

En este momento, el recinto ya ha sido evacuado para garantizar el bienestar de todos los presentes. Agradecemos su comprensión y colaboración. .

El Movistar Arena colaborará con las autoridades con las investigaciones correspondientes y mantendrá enterado a los espectadores por medio de sus canales oficiales.

Gracias por su disposición y cuidado mutuo".

El concierto

El show, que prometía una noche inolvidable con todos los éxitos de la icónica banda de cumbia villera liderada por Pablo Lescano, reunió a miles de fanáticos que colmaron el lugar desde temprano. Sin embargo, alrededor de las 20:30 horas, comenzaron los disturbios entre dos facciones de seguidores, presuntamente vinculadas a barras bravas, lo que encendió las alarmas del personal de seguridad.