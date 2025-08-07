NACIÓN
Alcaldía de Bogotá anuncia primeras medidas por disturbios en el Movistar Arena: “Habrá consecuencias para quienes no respetan la vida”
Los hechos se presentaron durante la previa del concierto del grupo Damas Gratis.
En la noche de miércoles 6 de agosto de 2025, hinchas de dos equipos de fútbol de la capital del país se enfrentaron en el interior del Movistar Arena. En el suceso perdió la vida una simpatizante de Independiente Santa Fe y 5 personas más resultaron con heridas de consideración.
“Desde la Administración Distrital condenamos los actos de violencia sucedidos el día de ayer en el Movistar Arena, pero sobre todas las cosas lamentamos el fallecimiento de Sergio Blanco en inmediaciones de este escenario. Vale la pena señalar que las personas que cometieron estos actos serán debidamente identificadas y judicializadas. No podemos permitir que la violencia se apropie de espacios culturales de los que puede disfrutar la ciudadanía“, destacó la administración distrital.
Por medio de un comunicado de prensa, la Alcaldía Mayor rechazó los hechos que se presentaron y anunciaron las primeras medidas que se tomarán para la realización de los espectáculos en la ciudad.
“Lo ocurrido no solo representa un acto de irrespeto hacia los organizadores y artistas, sino una profunda falta de consideración hacia los ciudadanos que acudieron en familia a disfrutar de una noche de cultura y música. Por esta razón, por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, se revisarán todos los protocolos y se elevarán las exigencias, con el objetivo de minimizar riesgos en los diferentes eventos”, destacó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.
Frente a los anuncios realizados por medios de redes sociales en los cuales se mencionó el poco control a las barras bravas que harían presencia en el concierto, el funcionario señaló las labores de precaución que se llevaron a cabo.
“Lo primero, ante las alertas que nos hicieron algunos miembros de barras, pero también los equipos distritales, el 1º de agosto citamos una reunión con las entidades que hacen parte del SUGA, pero no solamente con ellas, sino también con los empresarios, organizadores y con la Policía Nacional para advertir acerca de este concierto, concierto de una banda musical que tiene muchos hinchas del fútbol como adeptos”, puntualizó el funcionario.
Entre las medidas anunciadas se encuentran:
- Refuerzo en los sistemas de monitoreo y vigilancia en tiempo real, mediante cámaras y reportes ciudadanos.
- Incremento de los equipos de verificación en campo, que evaluarán condiciones de ingreso, logística, seguridad y protocolos de respuesta.
- Revisión y actualización de los planes de contingencia exigidos a los organizadores de eventos privados, priorizando la seguridad, la movilidad y la convivencia.
- Coordinación anticipada con autoridades y organizadores, para garantizar la presencia y actuación rápida de los equipos de respuesta ante cualquier eventualidad.
- Campañas pedagógicas y preventivas dirigidas al público asistente, promoviendo la cultura ciudadana, la tolerancia y el respeto en escenarios de encuentro masivo. •
- Se enviará toda la evidencia documentada a las autoridades competentes, en especial el material en video, para iniciar los procesos respectivos con el fin de dar con los responsables de los actos violentos.