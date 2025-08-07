En la noche de miércoles 6 de agosto de 2025, hinchas de dos equipos de fútbol de la capital del país se enfrentaron en el interior del Movistar Arena. En el suceso perdió la vida una simpatizante de Independiente Santa Fe y 5 personas más resultaron con heridas de consideración.

“Desde la Administración Distrital condenamos los actos de violencia sucedidos el día de ayer en el Movistar Arena, pero sobre todas las cosas lamentamos el fallecimiento de Sergio Blanco en inmediaciones de este escenario. Vale la pena señalar que las personas que cometieron estos actos serán debidamente identificadas y judicializadas. No podemos permitir que la violencia se apropie de espacios culturales de los que puede disfrutar la ciudadanía“, destacó la administración distrital.

Él era Sergio Blanco, el joven hincha de Santa Fe que murió en medio del tropel del Movistar Arena: amigos lo despiden en redes sociales. | Foto: Redes sociales Sergio Blanco

Por medio de un comunicado de prensa, la Alcaldía Mayor rechazó los hechos que se presentaron y anunciaron las primeras medidas que se tomarán para la realización de los espectáculos en la ciudad.

“Lo ocurrido no solo representa un acto de irrespeto hacia los organizadores y artistas, sino una profunda falta de consideración hacia los ciudadanos que acudieron en familia a disfrutar de una noche de cultura y música. Por esta razón, por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, se revisarán todos los protocolos y se elevarán las exigencias, con el objetivo de minimizar riesgos en los diferentes eventos”, destacó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

Frente a los anuncios realizados por medios de redes sociales en los cuales se mencionó el poco control a las barras bravas que harían presencia en el concierto, el funcionario señaló las labores de precaución que se llevaron a cabo.

“Lo primero, ante las alertas que nos hicieron algunos miembros de barras, pero también los equipos distritales, el 1º de agosto citamos una reunión con las entidades que hacen parte del SUGA, pero no solamente con ellas, sino también con los empresarios, organizadores y con la Policía Nacional para advertir acerca de este concierto, concierto de una banda musical que tiene muchos hinchas del fútbol como adeptos”, puntualizó el funcionario.

Pelea Movistar Arena | Foto: Pelea Movistar Arena

Entre las medidas anunciadas se encuentran: