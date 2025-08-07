El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó en las últimas horas la muerte de una persona tras los disturbios ocurridos en la noche del miércoles, 6 de agosto, en el Movistar Arena, que obligaron a la cancelación de un concierto de la agrupación argentina Damas Gratis.

“Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”, escribió Galán en un mensaje en la red X en donde lamentó los hechos de violencia en el coliseo.

“Por otra parte, los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”, expresó.

El mandatario anunció una reunión con los promotores del evento y la Policía para analizar lo sucedido y ”establecer las responsabilidades a que haya lugar".

“He convocado para mañana una reunión con los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena, el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad y el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá para que me presenten un informe completo de lo sucedido y poder así establecer las responsabilidades a que haya lugar”, sostuvo.

Los desmanes fueron ocasionados por una riña ntre grupos de hinchas originada en las inmediaciones del recinto y que luego se trasladó al interior del coliseo.

Los disturbios se propagaron por las inmediaciones del estadio El Campin y el barrio Galerías.

Sobre lo sucedido, los responsables del Movistar Arena emitieron un comunicado, el cual fue difundido en sus redes sociales.

“Desde el Movistar Arena lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el evento de hoy. La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden", señalaron.

“Por motivos de seguridad y debido a actos violentos presentados por algunos asistentes, nos hemos visto en la obligación de cancelar el concierto. En este momento, el recinto ya ha sido evacuado para garantizar el bienestar de todos los presentes. Agradecemos su comprensión y colaboración”, agregaron en el texto en el que afirmaron que colaborarán con las autoridades para esclarecer lo sucedido.

“El Movistar Arena colaborará con las autoridades con las investigaciones correspondientes y mantendrá enterado a los espectadores por medio de sus canales oficiales. Gracias por su disposición y cuidado mutuo”, subrayaron.