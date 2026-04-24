Tribunal de Bolívar ordenó devolver la administración de Coosalud EPS a su representante legal, Jaime González

El Tribunal Administrativo de Bolívar emitió un nuevo fallo en el que aclara los alcances de la decisión que suspendió los efectos jurídicos de la intervención realizada por la Superintendencia Nacional de Salud sobre Coosalud EPS S. A.

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En el punto tercero de la nueva decisión, se señala que se debe ordenar la entrega de la administración de la EPS a Jorge González Montaño y Natalia Largo González.

“Los funcionarios legitimados para recibir la administración y dirección de Coosalud EPS S. A. son: i. el señor Jaime González Montaño (…) designado por la Junta Directiva como representante legal presidente, por acta No. 07 del 25 de mayo de 2018; y ii, la señora Natalia Largo González (…) designada por la Junta Directiva como representante legal suplente, por acta No. 79 del 3 de marzo de 2023″, ordena el Tribunal.

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En este sentido, se señala que de manera inmediata se deben realizar todos los trámites correspondientes para que se cumpla este fallo.

“La medida adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, así como aquella que la adicione”, señala el fallo.

Todo esto, pese al reciente pronunciamiento de la Superintendencia de la Economía Solidaria que anunció que se mantenía vigente la intervención sobre la cooperativa Coosalud.

“La orden judicial de restablecimiento no implica la reposición inmediata en cargos de libre nombramiento y remoción, como lo es la gerencia de la EPS”, señaló la Superintendencia en un comunicado emitido el pasado 17 de abril.

La Supersolidaria había advertido sobre unas supuestas irregularidades en el manejo de la EPS Coosalud, por lo que argumentó la necesidad de la intervención.

Este es el fallo completo