Supersolidaria anuncia que se mantiene la intervención de Coosalud

La Superintendencia de la Economía Solidaria anunció que se mantiene vigente la intervención sobre la cooperativa Coosalud, a pesar de la decisión del Tribunal Administrativo de Cartagena que ordenó la suspensión de la intervención de la EPS Coosalud.

Según la entidad, el fallo judicial cobija únicamente a la EPS y no a la cooperativa, razón por la cual se mantendrá la intervención.

La decisión generó una fuerte tensión entre las partes, ya que, supuestamente, el exgerente de la EPS Jaime González se habría presentado en la sede principal de la cooperativa en Cartagena para seguir en labores tras la decisión del tribunal.

Sin embargo, la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro , acudió a las instalaciones de Coosalud para reiterar la posición oficial del Gobierno.

“La orden judicial de restablecimiento no implica la reposición inmediata en cargos de libre nombramiento y remoción, como lo es la gerencia de la EPS”, señaló la Superintendencia en un comunicado.

La Supersolidaria había advertido de unas supuestas irregularidades en Coosalud, por lo que argumentó la intervención.