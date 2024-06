Day Vásquez no aceptó cargos por presuntamente hackear el celular y las redes sociales de la mejor amiga de Laura Ojeda

Day Vásquez no aceptó el delito de violación de datos personales que le imputó la Fiscalía General en una audiencia reservada que se adelantó en la mañana de este jueves. Tras la pregunta del juez 19 de control de garantías de Barranquilla Vásquez se declaró inocente de los hechos materia de investigación.

“Yo no soy una persona pública, me ha tocado a través del proceso que he vivido. Pero preferiría que la audiencia se haga de manera reservada (...) Si agradezco al señor fiscal por avalar esta petición pues si es muy incómodo para mí”, aseguró Génesis Leal.