Primera sanción en Colombia contra la Iglesia Católica por el abuso sexual contra dos menores a manos de un sacerdote. Víctimas llevarán el caso ante el Papa

Aprovechándose de su posición como rector, la humildad de sus víctimas y la confianza que habían depositado en él por el hecho de ser uno de los representantes de la Iglesia, este hombre acosó, abusó sexualmente y golpeó en repetidas oportunidades a los niños. No contento con esto los presionó, en un claro ejemplo de violencia psicológica, para que no contaran nada. Después de toda esa tragedia, los hermanos decidieron tocar las puertas de la justicia.

Cumpliendo fallos de la Corte Constitucional para no revictimizar a los denunciantes, SEMANA no revelará datos del proceso base, pero contará los detalles de la lucha judicial que emprendieron por años con el fin de lograr justicia, reparación y sentar un antes y un después para que se reconozcan directamente responsabilidades de actos de pederastia en el interior de la Iglesia.

No ha sido una tarea fácil. En varias instancias de este trasegar jurídico, los dos denunciantes han sido revictimizados por la contraparte, que hizo hasta lo imposible para dilatar el proceso presentando nulidades, reparaciones, recusaciones, como quedó consignada en una queja radicada ante la Comisión de Disciplina Judicial, órgano encargado de sancionar a los profesionales del derecho cuando incurran en una falta en el ejercicio de su profesión.

Entre estas medidas se encuentra un acto de perdón público por los daños causados tanto a las víctimas como a la familia. La decisión no termina ahí, tiene un acápite que no cuenta con antecedente alguno en la historia del país, al tener que reconocer “públicamente el menoscabo causado a la confianza de los creyentes en la religiosidad”.

De nada valieron los reclamos de los demandantes, que consideraban que las respuestas de la Iglesia resultaban inverosímiles; en el caso del Obispado Castrense, aseveró que no le cabía ningún tipo de responsabilidad, pues los hechos ocurrieron en unas instalaciones que no controlaba, y que era el comandante de la instalación militar el único que podía autorizar el ingreso de personal ajeno a la fuerza pública, es decir, al sacerdote que fue denunciado por los abusos registrados en instalaciones militares.

Pese a la existencia de este fallo y a estar plenamente ejecutoriado y notificado a las partes, tanto el Obispado como la Congregación manifestaron abruptamente que no acatarán la decisión judicial. ¿Por qué? En su concepto, el fallo no está ejecutoriado, por lo que todavía cuentan con una instancia extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia.

“El comandante de cada instalación militar es el único que puede autorizar o prohibir el ingreso de personal ajeno a la fuerza pública a estas locaciones; por lo cual, era el mencionado ministerio (al cual se encuentran adscritas las Fuerzas Armadas de Colombia) y no el Obispado Castrense el llamado a responder por los delitos sexuales cometidos (...), pues mi representada –en referencia al Obispado Castrense– carecía de cualquier poder de control o vigilancia sobre lo sucedido en dichas bases militares”, señaló el abogado del Obispado, quien tiene una relación directa con el Ministerio de Defensa.

Igualmente, se intentó consultar a la Congregación Religiosa, pero fue imposible porque no se encuentra información sobre una sede física en Colombia, un teléfono de contacto y tampoco tiene redes sociales. La Arquidiócesis de Bogotá manifestó, por medio de una de sus delegadas, no tener conocimiento sobre el tema. El fallo es claro, al parecer la lucha de los hermanos por la verdad no ha terminado y tendrán que seguir presentándose en tribunales, repitiendo la historia una y otra vez, revictimizados y esperando que llegue el “milagro”: que la Iglesia acepte estos brutales hechos.