La Fiscal contra la Fiscalía, SEMANA revela el fallo que obliga a pagarle a Luz Adriana Camargo por una demanda que interpuso cuando fue delegada ante la Corte Suprema

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, reza un reconocido refrán. Y así parece haber ocurrido con una particular demanda que emprendió la actual fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, contra la entidad que hoy dirige y la Rama Judicial por el no pago de unas “bonificaciones por compensación”. Ahora Camargo tendrá que autorizar su propio desembolso, cuando en el pasado la misma Fiscalía había argumentado que no la cobijaba.