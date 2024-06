Pantera se enteró de la muerte de Omar Geles y lo lamentó de particular manera: “Ayyy, me dolió”

¿Cómo reaccionó Pantera, de La casa de los famosos, a la muerte de Omar Geles?

“Algo que me dolió en mi vida fue la muerte de Omar Geles. Yo cuando salí y Claudette me dijo eso, yo no podía creerlo. […] La canción más bonita para mí se llama Mi propia Historia. […] Esa canción es un legado para mí y siempre le voy a dar las gracias a Omar por ser tan profesional”, aseguró.