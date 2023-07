“La Virgen es antimujer por excelencia”: Margarita Rosa de Francisco lanzó sus dardos contra la religión

En medio de una entrevista titulada “Una gran bofetada de la religión católica a la mujer” para el canal de YouTube “Colombianas: una biografía colectiva”, la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco recordó su infancia para referirse a temas religiosos y explicó cómo estos han impactado en su vida y su forma de relacionarse con el mundo.

A pesar de que el video fue publicado hace varios años, nuevamente se hizo viral en redes sociales. Actualmente, cuenta con más de 218.000 reproducciones en la plataforma de video y más de 1.700 personas han dejado sus opiniones al respecto. Aunque muchos están de acuerdo y tienen filosofías de vida similares, muchos otros la han criticado y dejado fuertes mensajes en contra de sus declaraciones.

Muy segura de sus palabras y conforme con su forma de ver la vida, la expresentadora de reality, evocó recuerdos y situaciones de su niñez que la hicieron alejarse de Dios, la Virgen y de la religión en general. “Mi familia nunca nos inculcó la religión, no íbamos a misa casi... Las pocas veces que fuimos para mí era muy extraño, era aterrador…. el Cristo crucificado. Yo no podía creer que eso fuera un símbolo sagrado”, mencionó la también escritora.

Adicionalmente, la protagonista de “Café con aroma de mujer”, “Gallito Ramírez”, “La madre”, “Los pecados de Inés de Hinojosa” y “La Caponera”, quien hace poco decidió cerrar su cuenta de Twitter, resaltó que en su concepto Dios es una metáfora, pues considera imposible que exista un ser como él, señalando que se trata de un cuento, una fábula o parte de la literatura, “una historia muy interesante”.

“A mí me hubiera gustado ser fanática religiosa, me fascinaría ser de esas personas que creen que ir a misa lo va a salvar de algo… Daría todo en la vida, pero no, Dios se me murió pronto”, afirmó en medio de la entrevista.

Sin embargo, Margarita, quien hace unos días se sinceró que compartió su opinión frente a las cirugías de rejuvenecimiento, aseguró que a pesar de ser agnóstica tiene el catolicismo escrito en el cuerpo de muchas formas, pero sigue firme en que en su pensamiento no hay nada después de la vida.

Por otro lado, lo que más llamó la atención de los espectadores del video fue que Margarita Rosa de Francisco mencionó: “Me he peleado con la figura de la Virgen porque digo que es antimujer por excelencia… A mí me parece un insulto la imagen de la Virgen, que nos digan que la pureza de la Virgen proviene de su virginidad, de haber parido y haber quedado virgen, eso me parece un insulto para nosotras, me parece misógino y me parece que esa figura de mujer la ha puesto una mujer masculina”.

Inclusive, señaló que la Virgen es una gran bofetada de parte de la religión católica a la mujer, pues afirmó que para ella no está bien, y no puede creer que “no haya habido cuerpo de mujer para parir a Dios (que es hombre) … No fue suficiente una mujer real, había que inventarse una mujer que nunca existirá y con la que nunca nos podremos comparar”.

¿Qué opinan otros famosos?

Las distintas reacciones por parte del público en redes sociales no se hicieron esperar, y varias personalidades colombianas expresaron sus opiniones frente a las declaraciones de Margarita.

Por un lado, el reconocido actor Juan Pablo Obregón mostró su desacuerdo con las palabras expresadas por la actriz, y le dejó un largo mensaje orando por ella.

Juliana Galvis, actriz y presentadora afirmó que, pese a no estar de acuerdo con las creencias y pensamientos de Margarita Rosa de Francisco y opinar de manera distinta, defiende el derecho a la libre expresión.

Finalmente, Shujam Valdiri, hermana de la creadora de contenido digital Andrea Valdiri (quien confirmó que su perfil no estará disponible para mayores de edad), mostró su apoyo a Margarita, demostrando que apoya su manera de pensar y de expresarse en el mencionado video.