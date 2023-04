Margarita Rosa de Francisco reveló qué la llevó a cerrar su Twitter: “Gracias a Dios”

Margarita Rosa de Francisco, que por estos días está en la FILBo presentando su libro Margarita va sola, ahondó en su despedida de Twitter, donde, entre otras, figuró para expresar su apoyo a la candidatura del hoy presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

La actriz, presentadora y escritora afirmó que su salida de Twitter no fue tan premeditada como se podría llegar a creer, sino que obedeció a la dificultad para hacer debate desde esta plataforma y de trascender, como sí se puede lograr, mediante un libro.

La otrora presentadora del programa de telerrealidad El Desafío y de protagonista de novelas como Café con aroma de mujer, también reconoció su culpabilidad, si cabe tal expresión, en la resistencia hacia ella de algunos usuarios de Twitter. Lo hizo en conversación con el programa Lo sé todo, de Canal Uno.

Margarita va sola - Foto: Foto: Penguin Random House

“Me voy de Twitter porque me parece muy peligroso estar en esa posición, sobre todo cuando uno piensa en caliente y dice estupideces; he dicho muchas. En Twitter no hay espacio para debatir”, comentó.

La pregunta por su ‘desaparición’ de Twitter también le dio la posibilidad de hablar del poder de los libros y comparar cómo es la interacción con un texto impreso y un trino, por ejemplo.

“En el libro la gente se queda mirando y leyendo porque requiere un momento de silencio muy corto. Para luego ver cómo le calan estos pensamientos. En Twitter no se puede hacer esto y por eso me fui”, agregó.

Margarita Rosa de Francisco también se refirió a las críticas de las que fue blanco en Internet por sus publicaciones, algunas de ellas buscando demostrar lo que no es.

“Lo provoqué yo misma, porque fue muy intensa la participación mía en redes, mostrando que hacía ejercicio y en biquini, casi en pelota, aquí y allá y en todas partes. Queriendo demostrar que era una mujer muy fuerte y una superheroína (...). Gracias a Dios, no tengo esa ambición”, dijo.

Margarita Rosa de Francisco - Foto: Foto: Archivo personal Margarita Rosa de Francisco

Como era de esperarse, Margarita Rosa de Francisco fue preguntada por su manera de concebir la belleza y afrontar la vejez, temas de los que habla en TikTok.

“Como un milagro, me dejó de importar, estoy más vieja y encuentro belleza en otras cosas. A mí me gusta lo de las cremitas, hay tratamientos que dejan la piel superbonita y digo que me los haría”, expuso en Lo sé todo.

“Me gustó más así”: Margarita Rosa de Francisco

Recientemente, la también cantante compartió con sus fanáticos cómo se ve, a sus 57 años de edad, mientras se graba sin ningún tipo de filtro y, en simultáneo, cómo luce con un efecto que, a su juicio, la retrata como si fuera una adolescente. Su opinión sobre sí fue contundente: se gusta más viejita

Margarita Rosa afirmó que le gusta más verse vieja y no joven, como lo permiten algunos filtros. - Foto: Captura de TikTok: @margaritavasola

Lo primero que dijo en su más reciente publicación en TikTok, que suma más de 132.000 ‘me gusta’ y 6.000 comentarios, fue: “Me dio curiosidad este filtro porque veo a muchas mujeres encantadas, aterradas, pero bueno. He visto, más bien, muchas personas divirtiéndose con este efecto. Pero sí me inspiró decir algunas cosas, decirme a mí misma unas cosas, porque, de verdad, esta cara mía más joven, casi adolescente, no me gusta. No me parece interesante”.

Contrario a lo que algunos estereotipos de belleza generan en las personas, en especial en quienes dedican su vida a la televisión, piensa que se ve mejor luciendo con orgullo sus arrugas, las canas que asoman en su cabello, como se ve en el video.

“Yo me gusto más así, con una cara que tiene contradicción, que tiene drama, que tiene señales de haber vivido. No sé, me parece más entretenida la cara de viejita, me gusto más así”, expuso.